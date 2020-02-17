Украинский продюсер Елена Мозговая заявила, что клевета против ее мужа не помешает им готовиться к финалу Нацотбора на Евровидение

Об этом женщина написала на своей странице в Фейсбук, передает Politeka. По ее словам, их попытались выбить из колеи скандалом насчет долгов ее мужа Владимира Ткаченко (псевдоним David Axelrod). Но отвлечь их семью от подготовки к финалу конкурса не удалось. Мозговая подчеркнула, что у них очень устойчивые характеры, поэтому заказуха и помои им не страшны.

Продюсер отметила, что они выиграли все суды по этому делу еще в 2012 году, но развивать эту тему и оправдываться не намерены.

«Нам не в чем оправдываться или что-то доказывать. Нас уговаривали некоторые СМИ, сделайте себе пиар на этих скандалах, начните комментировать, давайте сделаем это и это.. Мы отказались. Делать себе пиар на грязи не в наших правилах и это просто не про нас», - заявила женщина.

Она добавила, что Давид активно готовится к финалу Нацотбора, меняет номер по рекомендациям жури и поклонников, чтобы он стал еще лучше.

«Шавки лают, караван идет! Уверенно и только вперед!», - подчеркнула Мозговая.

Напомним, что экс-продюсер Владимира Ткаченко Анжелика Буркина на днях заявила, что он якобы задолжал ей крупную сумму. По ее словам, Ткаченко сменил имя не только на сцене, но и в паспорте. Это, по ее словам, он сделал из-за проблем с кредиторами. Певец якобы задолжал крупную сумму, которая была потрачена на развитие его карьеры.

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