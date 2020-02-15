Голосування розставило все на свої місця!

У суботу, 15 лютого в Україні пройшов другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020

Про це повідомляє Politeka.

Так, згідно результатів, далі пройшли TVORCHI, KHAYAT та David Axelrod.

Уточнимо, що всього за можливість пройти у фінал змагалися 8 виконавців: MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Як відомо, для того, щоб визначити фіналістів, бали музикантів підсумовували з балами, які вони отримували від суддів. Після цього їх рейтинг вносили в спеціальну таблицю. Якщо ж хтось із виконавців набрав однакову кількість очок, фінальний голос був би за глядачами.

Раніше ми піали, що згідно з результатами голосування першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020, у фінал пройшли GO-A, JERRY HEIL і Krutъ.

Також ми повідомляли, що замість Росії новим фаворитом шоу стала Італія.

Поки в Україні ще триває національний відбір на Євробачення 2020, букмекери вже активно приймають ставки на можливих переможців. Судячи по опублікованій на сайті конкурсу статистиці, нинішнім фаворитом є Італія. Її шанси на перемогу оцінюються у 8%.

На другому місці розташувалася Росія з 7% ймовірності перемоги її учасника. Відзначимо, що в попередній версії рейтингу РФ займала першу сходинку. Третє, четверте і п'яте місце приділяти між собою країни Північної Європи - Данія, Швеція та Норвегія.

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