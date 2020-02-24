Привітати з Масляною можна і по телефону

Масляна — це не тільки тиждень солодких пирогів, та млинців. Це період традиційного проводжання зими й пишної зустрічі весни. В останній тиждень лютого прийнято співати пісні, проводити костюмовані гуляння, вітати один одного всілякими способами, наприклад, через СМС.

З 24 лютого по 1 березня 2020 року в Україні пройде старослов'янське свято — Масляна (також Масниця, Масляниця). У цей період люди всіляко намагаються прогнати зиму і запросити весну, напікають багато смакоти, насолоджуючись стравами напередодні Великого посту. Головними ласощами свята є млинці.

Кожен день Масляної (їх усього сім) має свою назву, особливості та традиції. Завершуються гуляння Прощеною неділею (інша назва дня «Проводи»). Так люди здавна розуміли, на чому робити акцент в конкретний день свята, а не безглуздо гуляти весь тиждень. Зазвичай, пісні, танці і вітання не мали меж, і ці сім днів увібрали в себе весь український колорит.

Згідно з давньослов'янськими легендами, Масляна уособлювала боротьбу Сонця з силами темряви і холоду, зимою. Саме в цей період день порівнюється по тривалості з ніччю і поступово починає перевершувати її. Так, більшість всіх привітань пов'язано саме з перемогою добра над злом.

Вітальні вірші для СМС

Способів привітати друзів і близьких з Масляною дуже багато, але найбільш універсальним, швидким та простим методом є SMS. Таким чином можна привітати відразу всіх своїх знайомих, вибравши універсальний вірш.

Сьогодні тобі я бажаю,

Побільше смаколиків з'їсти.

З Масницею тебе я вітаю!

А після в штани щоб залізти.

Привітання у віршах варто доповнювати супровідними словами із згадкою імені адресата. Це допоможе підкреслити його важливість і зробити звичайну СМС-ку справжнім святом.

Посмішка на обличчі, і руки в тісті,

Ми йдемо весну зустрічати.

Ми на Масляну разом сьогодні у місті,

Будемо зиму проводжати.

Нехай зігріє промінчик сонця,

Щастям душу обдарує.

Нехай загляне у віконця,

Дім твій світлом поцілує.

На Масницю можна надсилати не тільки гарні вірші, але і різні приколи, заклички, приказки, частівки, жартівливі пісні і просту нехитру прозу. Одним словом, все, що вмістить у себе СМС-повідомлення.

Нехай на Масляну жваво,

Буде весело і яскраво.

Щоб щастя повен дім,

І здоров'я було в нім.

Смачних млинців вам корзину,

Та слухняну дитину.

Буде свято, танцюватиме і кіт,

Буде знати, що гуляєм, цілий світ!

Вірш можна переслати і великий, особливо якщо це дитячий твір, або прикол. Якщо СМС-повідомлення лімітовані або платні, великі тексти відправляти не вигідно, особливо якщо це пісеньки.

Вставай ледар, весна біля дверей,

Сонце світить, земля прогрівається.

На вулиці чути сміх дітей,

Масляна насувається.

Пусти ж у дім ти щастя це,

Хай серце зігрівається.

Не за горами наше літо,

Хай кожен в домі посміхається!

Коли потрібно розіслати СМС великій кількості знайомих, варто вибрати короткий вірш і вкластися в одне повідомлення (по числу символів). Такий твір має бути максимально містким, щоб викласти всю суть повідомлення.

З Масляною вітаю,

Тепла і сонця побажаю.

Щоб весна тебе зігріла,

Душа літала, не іржавіла!

Відзначається свято сім днів, та вітальні повідомлення можна відправляти весь тиждень. Не варто забувати про те, що найкраще вітати всіх наживо, без допомоги яких-небудь гаджетів. Щирі і смішні віршики, прикольні пісеньки, жартівливі коломийки здатні зробити кожен день незабутнім.

Проза для СМС-привітання з Масляною

Пісня в повідомленні сподобається далеко не кожному, вибрати вірш також не завжди виходить. Кращий спосіб вирішити проблему — скласти прозу. Це можна зробити самостійно за лічені хвилини, головне-бути щирим і позитивним, враховувати особливості свята.

«Сонце гріє, пташки співають, свіжоспеченими млинцями пахне, це весна біля дверей, з Масляною тебе (ім'я)! Нехай чарівні пироги принесуть тобі щастя, робочі дні стануть коротшими, а вечори приємнішими. Бажаю тобі, щоб все зло і негатив пішли разом із зимою, але більше не поверталися!»

Прозу можна підібрати і для дітей. Головне додати трішки казки, чарівництва, українських традицій. Найкраще вітати малечу не тільки словами, але і реальними подарунками, в тому числі смачними.

«Добре сонце починає перемагати злу холодну зиму. У вирішальні дні ми повинні допомогти нашому світилу, і спекти як можна більше кругленьких млинців, і з'їсти їх, щоб набратися сил для фінальної битви. Бажаю тобі бути сильним і хоробрим, завжди добрим і світлим, як наш герой сонечко!»

До прози можна додати короткі приказки, частівки або заклички. Такий мікс відмінно буде виглядати в СМС.

Заклички, приказки та частівки на Масляну в СМС

Заклички — це так звані коротенькі віршики, які адресуються силам природи, небесним об'єктам, абстрактним істотам, для того, щоб ті принесли щось хороше. Наприклад, в дохристиянський період слов'яни могли просити у сонця урожай, у природи дощу, у зими бути не такою холодною. Все це може супроводжуватися грою на музичних інструментах і танцями. У привітаннях заклички можуть бути свого роду побажаннями: «нехай весна принесе тобі урожай», «сонечко нехай дає тобі сили».

Холоди, заметілі, хурделиці,

Нехай йдуть відпочивати.

Хай весна очистить вулиці,

Виходь з блинами воювати.

Святкують Масляну не тільки в Україні, але і в інших сусідніх країнах. За сотні років, наші культури так або інакше перепліталися, і традиційне українське свято було розбавлене багатьма культурними особливостями інших країн.

Радуйтеся, танцюте люди,

Масляна скоро прибуде!

Запасайтеся пирогами,

Смакотою і млинцями.

Ми попросимо сонце,

Посвітити у віконце.

Дати нам сили на весь рік,

Хай щасливим буде вік!

Приказками можна розбавити звичайне привітання, додавши в нього трохи народної творчості і підкресливши суть свята. Такими короткими реченнями і зовсім можна вибудувати вітальну промову.

Немає смачного млинця — це не Масляна!

Млинець — не бомба, живіт не розірве.

Круглі млинці, як колеса для Весни.

Поцілунки і масляничні млинці рахунку не люблять.

Ой на масляний тиждень, млинці навіть в стелю летять.

Масляна біля порога, теплота не за горами.

Як на Масляну наїсися, так пост і проведеш.

Немає смачних млинців без рясної начинки.

Навіть без апетиту млинці смачні.

Прикольні частівки здатні підняти настрій навіть через СМС. Ці короткі пісеньки сформувалися на основі плясовых приспівок, хороводних кричалок і весільних дражнилок. Краще частівки співати, підтримуючи енергійні танці і запальний темп.

Масляниця прилетіла,

Ми весну стрічаємо.

Як зима б не гомоніла,

Її провожаємо.

Однієї такої частівки в СМС повідомленні буде замало, тому краще відправляти відразу декілька таких кумедних і веселих віршиків.

В Масляну ти не сумуй,

Краще млинчики готуй!

Мерщій танцювати,

Радо зиму проводжати.

Круту частівку можна придумати і самотужки, головне вловити темп таких вітальних пісень і вдало підібрати риму.

Всі турботи ви закиньте,

Ей, проблеми, нумо згиньте!

Зараз будемо співати,

Зиму проганяти.

Вітайте не тільки близьких, але і просто знайомих. Це допоможе налагодити контакт, підняти людям настрій. Щоб привітати колег по роботі, однокласників або однокурсників, варто вибирати максимально нейтральні, універсальні вірші і прозу. Якщо ви знаходитеся з людиною в сварці, Масляна може бути непоганим приводом і спосіб помиритися.

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