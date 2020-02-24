Масленица — это не только неделя сладких пирогов и блинчиков. Это период традиционного провожания зимы и пышной встречи весны. В последнюю неделю февраля принято петь песни, проводить костюмированные гуляния, поздравлять друг друга всевозможными способами, например, через СМС.
С 24 февраля по 1 марта 2020 года в Украине пройдет старославянский праздник — Масленица (по-другому Масляница). В этот период люди всячески пытаются прогнать зиму и пригласить весну, напекают много вкусностей, наслаждаясь блюдами накануне Большого поста. Главными лакомствами праздника являются блины.
Каждый день Масленицы (их всего семь) имеет свое название, особенности и традиции. Завершаются гуляния Прощеным воскресеньем (другое название дня «Проводы»). Так люди издавна понимали, на чем делать акцент в конкретный день праздника, а не бессмысленно гулять всю неделю. Обычно, песни, танцы и поздравления не имели границ, и эти семь дней вобрали в себя весь украинский колорит.
Согласно древнеславянским легендам, Масленица олицетворяла борьбу Солнца с силами тьмы и холода, зимой. Именно в этот период день сравнивается по продолжительности с ночью и постепенно начинает превосходить. Так, большинство всех поздравлений связанно именно с победой добра над злом.
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Поздравительные стихи для СМС
Способов поздравить друзей и близких с Масленицей очень много, но наиболее универсальным, быстрым и простым методом является SMS. Таким образом можно поздравить сразу всех своих знакомых, выбрав универсальный стих.
Сегодня я тебе желаю,
Тонну блинчиков с икрой,
С Масленицей вкусной поздравляю!
Веселись, и ешь, и пой!
Поздравление в стихах стоит дополнять сопроводительными словами с упоминанием имени адресата. Это сможет подчеркнуть его важность и сделать обычную СМС-ку настоящим праздником.
Улыбка на лице, и руки в тесте,
Мы идем весну встречать.
Мы на Масленицу вместе,
Будем зиму провожать.
Пусть согреет лучик солнца,
Счастьем душу одарит.
Пусть заглянет у оконца,
Дом твой светом озарит.
На Масленицу можно отправлять не только красивые стихи, но и различные приколы, заклички, поговорки, частушки, шуточные песни и простую незамысловатую прозу. Одним словом, все, что вместит в себя СМС-сообщение.
Пусть на Масленицу жарко,
Будет весело и ярко.
Чтобы счастья полон дом,
И здоровье было в нем.
Вкусных вам блинов побольше,
Наслаждаться чтоб подольше.
Будет праздник, будет пир,
А в стране лишь чудо, мир!
Стихотворение можно переслать и большое, особенно если это детские произведения, или с приколами. Если сообщения лимитированы или платные, их не выгодно отправлять посредством SMS, тем более большие песенки, в частности широкому кругу друзей.
Вставай лентяй, весна у дверей,
Солнце светит, земля прогревается.
На улице слышен смех детей,
Масляница надвигается.
Пусти же в дом ты счастье это,
Пусть сердце согревается.
Не за горами наше лето,
Пусть каждый доме улыбается!
Когда СМС нужно разослать большому количеству знакомых, стоит выбрать короткий стих и вложиться в одно сообщение (по числу символов). Такое произведение должно быть максимально емким, чтобы изложить всю суть сообщения.
С Масленицей поздравляю,
Тепла и солнца пожелаю.
Чтоб весна тебя согрела,
Душа парила, не ржавела!
Отмечается праздник семь дней, и поздравительные сообщения можно отправлять всю неделю. Не стоит забывать о том, что лучше всего поздравлять всех вживую, без помощи каких-либо гаджетов. Искренние и смешные стишки, прикольные песенки, шуточные частушки способны сделать каждый день незабываемым.
Проза для СМС-поздравления с Масленицей
Песня в сообщении понравится далеко не каждому, выбрать стих также не всегда получается. Лучший способ решить проблему — составить прозу. Это можно сделать самостоятельно за считанные минуты, главное быть искренним и позитивным, учитывать особенности праздника.
«Солнце греет, птички поют, свежеиспеченными блинчиками пахнет, это весна у дверей, с Масленицей тебя (имя)! Пусть волшебные пироги принесут тебе счастье, рабочие дни станут короче, а вечера приятнее. Желаю тебе, чтобы все зло и негатив ушли вместе с зимой, но больше не возвращались!»
Прозу можно подобрать и для детей. Главное добавить немножко сказки, волшебства, украинских традиций. Лучше всего поздравлять малышей не только словами, но и реальными подарками, в том числе вкусными.
«Доброе солнце начинает побеждать злую холодную зиму. В решающие дни мы должны помочь нашему светилу, и испечь как можно больше кругленьких блинов, и съесть их, чтобы набраться сил для финальной битвы. Желаю тебе быть сильным и храбрым, всегда добрым и светлым, как наш герой солнышко!»
К прозе можно добавить короткие поговорки, частушки или заклички. Такой микс отлично будет смотреться в СМС.
Заклички, поговорки и частушки на Масленицу в СМС
Заклички — это так называемые коротенькие стишки, которые адресуются силам природы, небесным объектам, абстрактным существам, для того, чтобы те принесли что-то хорошее. Например, в дохристианский период славяне могли просить у солнца урожай, у природы дождя, у зимы быть не такой холодной. Все это может сопровождаться игрой на музыкальных инструментах и танцами. В поздравлениях заклички могут быть своего рода пожеланиями: «пусть весна принесет тебе урожай», «солнышко пускай дает тебе силы».
Холода, метели, вьюги,
Пусть уходят отдыхать.
Одевай весна кольчуги,
Выходи же воевать.
Празднуют Масленицу не только в Украине, но и в других соседних странах. За сотни лет, наши культуры так или иначе переплетались, и традиционно украинский праздник был разбавлен многими культурными особенностями других стран.
Радуйся, танцуй народ,
Масленица к нам идет!
Запасайтесь пирогами,
Вкусностями и блинами.
Мы попросим солнце,
Посветить в оконце.
Дать нам силы на весь год,
Урожай пусть к нам придет!
Поговорками можно разбавить обычное поздравление, добавив в него немного народного творчества и подчеркнув суть праздника. Такими короткими предложениями и вовсе можно выстроить поздравительную речь.
- Нет вкусного блина — это не масленица!
- Блин не бомба, живот не разорвет.
- Круглые блины, как колеса для Весны.
- Поцелуи и масленичные блинчики счета не любят.
- Ой на масленой неделе, блины даже в потолок летели.
- Масленица у порога, теплота не за горами.
- Как на Масленицу наешься, так пост и проведешь.
- Нет вкусных блинов без обильной начинки.
- Даже без аппетита блины вкусные.
Прикольные частушки способны поднять настроение даже через СМС. Эти короткие песенки сформировались на основании плясовых припевок, хороводных кричалок и свадебных дразнилок. Лучшее представление частушек — энергичные танцы и зажигательный темп.
В Масляную неделю,
Мы с весной встречаемся.
Даже сильною метелью,
Блинами наедаемся.
Одной такой частушки в СМС сообщении будет маловато, поэтому лучше отправлять сразу несколько таких забавных и веселых стишков.
В Масленицу не грусти,
Лучше блинчиком хрусти!
Выходи скорей плясать,
Зиму радо провожать.
Крутую частушку можно придумать и самостоятельно, главное уловить темп таких поздравительных песенок и удачно подобрать рифму.
Все заботы вы забросьте,
И бегите ко мне в гости!
Будем весело плясать,
Пирожки уничтожать.
Поздравляйте не только близких, но и просто знакомых. Это поможет наладить контакт, поднять людям настроение. Чтобы поздравить коллег по работе, одноклассников или сокурсников, стоит выбирать максимально нейтральные, универсальные стишки и прозу. Если вы находитесь с человеком в ссоре, Масленица может быть неплохим поводом и способом помириться.
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