Поздравить с Масленицей можно и по телефону

Масленица — это не только неделя сладких пирогов и блинчиков. Это период традиционного провожания зимы и пышной встречи весны. В последнюю неделю февраля принято петь песни, проводить костюмированные гуляния, поздравлять друг друга всевозможными способами, например, через СМС.

С 24 февраля по 1 марта 2020 года в Украине пройдет старославянский праздник — Масленица (по-другому Масляница). В этот период люди всячески пытаются прогнать зиму и пригласить весну, напекают много вкусностей, наслаждаясь блюдами накануне Большого поста. Главными лакомствами праздника являются блины.

Каждый день Масленицы (их всего семь) имеет свое название, особенности и традиции. Завершаются гуляния Прощеным воскресеньем (другое название дня «Проводы»). Так люди издавна понимали, на чем делать акцент в конкретный день праздника, а не бессмысленно гулять всю неделю. Обычно, песни, танцы и поздравления не имели границ, и эти семь дней вобрали в себя весь украинский колорит.

Согласно древнеславянским легендам, Масленица олицетворяла борьбу Солнца с силами тьмы и холода, зимой. Именно в этот период день сравнивается по продолжительности с ночью и постепенно начинает превосходить. Так, большинство всех поздравлений связанно именно с победой добра над злом.

Поздравительные стихи для СМС

Способов поздравить друзей и близких с Масленицей очень много, но наиболее универсальным, быстрым и простым методом является SMS. Таким образом можно поздравить сразу всех своих знакомых, выбрав универсальный стих.

Сегодня я тебе желаю,

Тонну блинчиков с икрой,

С Масленицей вкусной поздравляю!

Веселись, и ешь, и пой!

Поздравление в стихах стоит дополнять сопроводительными словами с упоминанием имени адресата. Это сможет подчеркнуть его важность и сделать обычную СМС-ку настоящим праздником.

Улыбка на лице, и руки в тесте,

Мы идем весну встречать.

Мы на Масленицу вместе,

Будем зиму провожать.

Пусть согреет лучик солнца,

Счастьем душу одарит.

Пусть заглянет у оконца,

Дом твой светом озарит.

На Масленицу можно отправлять не только красивые стихи, но и различные приколы, заклички, поговорки, частушки, шуточные песни и простую незамысловатую прозу. Одним словом, все, что вместит в себя СМС-сообщение.

Пусть на Масленицу жарко,

Будет весело и ярко.

Чтобы счастья полон дом,

И здоровье было в нем.

Вкусных вам блинов побольше,

Наслаждаться чтоб подольше.

Будет праздник, будет пир,

А в стране лишь чудо, мир!

Стихотворение можно переслать и большое, особенно если это детские произведения, или с приколами. Если сообщения лимитированы или платные, их не выгодно отправлять посредством SMS, тем более большие песенки, в частности широкому кругу друзей.

Вставай лентяй, весна у дверей,

Солнце светит, земля прогревается.

На улице слышен смех детей,

Масляница надвигается.

Пусти же в дом ты счастье это,

Пусть сердце согревается.

Не за горами наше лето,

Пусть каждый доме улыбается!

Когда СМС нужно разослать большому количеству знакомых, стоит выбрать короткий стих и вложиться в одно сообщение (по числу символов). Такое произведение должно быть максимально емким, чтобы изложить всю суть сообщения.

С Масленицей поздравляю,

Тепла и солнца пожелаю.

Чтоб весна тебя согрела,

Душа парила, не ржавела!

Отмечается праздник семь дней, и поздравительные сообщения можно отправлять всю неделю. Не стоит забывать о том, что лучше всего поздравлять всех вживую, без помощи каких-либо гаджетов. Искренние и смешные стишки, прикольные песенки, шуточные частушки способны сделать каждый день незабываемым.

Проза для СМС-поздравления с Масленицей

Песня в сообщении понравится далеко не каждому, выбрать стих также не всегда получается. Лучший способ решить проблему — составить прозу. Это можно сделать самостоятельно за считанные минуты, главное быть искренним и позитивным, учитывать особенности праздника.

«Солнце греет, птички поют, свежеиспеченными блинчиками пахнет, это весна у дверей, с Масленицей тебя (имя)! Пусть волшебные пироги принесут тебе счастье, рабочие дни станут короче, а вечера приятнее. Желаю тебе, чтобы все зло и негатив ушли вместе с зимой, но больше не возвращались!»

Прозу можно подобрать и для детей. Главное добавить немножко сказки, волшебства, украинских традиций. Лучше всего поздравлять малышей не только словами, но и реальными подарками, в том числе вкусными.

«Доброе солнце начинает побеждать злую холодную зиму. В решающие дни мы должны помочь нашему светилу, и испечь как можно больше кругленьких блинов, и съесть их, чтобы набраться сил для финальной битвы. Желаю тебе быть сильным и храбрым, всегда добрым и светлым, как наш герой солнышко!»

К прозе можно добавить короткие поговорки, частушки или заклички. Такой микс отлично будет смотреться в СМС.

Заклички, поговорки и частушки на Масленицу в СМС

Заклички — это так называемые коротенькие стишки, которые адресуются силам природы, небесным объектам, абстрактным существам, для того, чтобы те принесли что-то хорошее. Например, в дохристианский период славяне могли просить у солнца урожай, у природы дождя, у зимы быть не такой холодной. Все это может сопровождаться игрой на музыкальных инструментах и танцами. В поздравлениях заклички могут быть своего рода пожеланиями: «пусть весна принесет тебе урожай», «солнышко пускай дает тебе силы».

Холода, метели, вьюги,

Пусть уходят отдыхать.

Одевай весна кольчуги,

Выходи же воевать.

Празднуют Масленицу не только в Украине, но и в других соседних странах. За сотни лет, наши культуры так или иначе переплетались, и традиционно украинский праздник был разбавлен многими культурными особенностями других стран.

Радуйся, танцуй народ,

Масленица к нам идет!

Запасайтесь пирогами,

Вкусностями и блинами.

Мы попросим солнце,

Посветить в оконце.

Дать нам силы на весь год,

Урожай пусть к нам придет!

Поговорками можно разбавить обычное поздравление, добавив в него немного народного творчества и подчеркнув суть праздника. Такими короткими предложениями и вовсе можно выстроить поздравительную речь.

Нет вкусного блина — это не масленица!

Блин не бомба, живот не разорвет.

Круглые блины, как колеса для Весны.

Поцелуи и масленичные блинчики счета не любят.

Ой на масленой неделе, блины даже в потолок летели.

Масленица у порога, теплота не за горами.

Как на Масленицу наешься, так пост и проведешь.

Нет вкусных блинов без обильной начинки.

Даже без аппетита блины вкусные.

Прикольные частушки способны поднять настроение даже через СМС. Эти короткие песенки сформировались на основании плясовых припевок, хороводных кричалок и свадебных дразнилок. Лучшее представление частушек — энергичные танцы и зажигательный темп.

В Масляную неделю,

Мы с весной встречаемся.

Даже сильною метелью,

Блинами наедаемся.

Одной такой частушки в СМС сообщении будет маловато, поэтому лучше отправлять сразу несколько таких забавных и веселых стишков.

В Масленицу не грусти,

Лучше блинчиком хрусти!

Выходи скорей плясать,

Зиму радо провожать.

Крутую частушку можно придумать и самостоятельно, главное уловить темп таких поздравительных песенок и удачно подобрать рифму.

Все заботы вы забросьте,

И бегите ко мне в гости!

Будем весело плясать,

Пирожки уничтожать.

Поздравляйте не только близких, но и просто знакомых. Это поможет наладить контакт, поднять людям настроение. Чтобы поздравить коллег по работе, одноклассников или сокурсников, стоит выбирать максимально нейтральные, универсальные стишки и прозу. Если вы находитесь с человеком в ссоре, Масленица может быть неплохим поводом и способом помириться.

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