Під Києвом розгорівся мовний скандал – лікар-педіатр відмовилася прийняти однорічну дочку і її мати в поліклініці українською мовою

Про це розповіли у сюжеті програми "Вікна" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

У місті Вишневе Анастасія Нуца з дочкою Дариною прийшли на консультацію до місцевого лікаря, з якою уклали декларацію. Вже після познайомилися з нею. Коли медик почала говорити російською, її попросили звертатися державною мовою, однак та відмовилася.

Анастасія звернулася на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я зі скаргою. Лікар же, у свою чергу, написала в медкарті однорічної Дарини: "Мати відмовляється обслуговуватися у російськомовного лікаря".

Після такого інциденту адміністрація навіть не спромоглася вибачитися перед Анастасією. Більш того, представниця озвучила в телефонну трубку: "Ви що, не розумієте російської?".

Після інциденту лікар пішла на лікарняний. Кореспонденти вирішили її відвідати, але в реєстратурі відзначили, що її немає. Після чого звернулися з візитом до заступнику директора міської лікарні Валерію Лисому. Він відповів, що у цієї жінки за 35 років стажу роботи лікарем жодної такої скарги не було.

заступник Директора уже провів бесіду з горе-лікарем. При цьому зазначив, механізмів перевчити лікаря говорити українською – не існує.

Нагадаємо, що в одній зі шкіл Києва спалахнула мовний скандал. Дітям обіцяли викладання українською мовою, а вчитель інформатики вирішив, що дітям корисно вчити інформатику російською мовою.

В школі такий інцидент пояснили тим, що учні не зрозуміють технічну термінологію українською на практиці, де всі говорять російською мовою.

«Програмування не можна викладати українською, тому що це неорганічно», – відповіла адміністрація школи.

Обурені батьки відзначили, що всі технічні терміни йдуть з англійської мови, а не з російської і попросили шкільних вчителів не ганьбитися.

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