Водіїв та власників "євроблях" застерегли експерти - є пара непростих «моментів», які стосуються розмитнення авто, які можуть забезпечити українцям перманентний головний біль

Як «євробляхерам» не втрапити «на гачок», слідуючи всім законам і нормам? Про це пише Gazeta.ua.

Як відомо, в Україні чимало незадоволених системою розмитнення, водіїв не влаштовує сама формула. У цьому зв'язку автоексперт Тарас Брязгунов розповів про дії держави і важливі «нюанси» процедури:

«Найбільше власників "євроблях", які виступають проти нинішньої форми, хвилює коефіцієнт віку. Однак, якщо його прибрати зовсім, тоді в Україну "рине" потік надзвичайно старих автомобілів. Тому певна прив'язка до екостандартів таки має бути», - прокоментував журналіст.

Пік активності розмитнення авто на «єврономерах» в Україні припав на 2018-й і початок 2019-го, тоді, як відомо, діяла знижка -50 відсотків. Хто ж є власником авто з великим об'ємом двигуна - не поспішали розмитнюватися:

«З 1 січня конфіскація авта або 170 тис. грн штрафу - міра покарання для власника євробляхи», - йдеться в матеріалі з поясненням: такий штраф загрожує водію, якщо машину на іноземних номерах «пустять» на запчастини або якщо вона перевищила термін перебування в Україні в один календарний місяць.

За розмитнення, нагадаємо, можна буде не платити ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, тобто людям з I і II категорії інвалідності.

Раніше у Верховній Раді розповіли, коли буде затверджений законопроект про пільгове розмитнення євроблях в Україні. За словами спікера Дмитра Разумкова, у Парламенті є чітка позиція з цього документу.

«Є внутрішньо парламентська позиція з питання доступного розмитнення. Питання є, неможливо закривати на це очі, відкладати, продовжувати відстрочки – теж не варіант. Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція як парламенту, так і уряду для того, щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу», - пояснив Разумков.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

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