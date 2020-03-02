Переможниця конкурсу краси, 16-річна Аліна Смахтіна померла, отруївшись ліками

Про це повідомив ряд російських Телеграм-каналів. Як стало відомо, дівчині стало погано в під'їзді, вона стала задихатися, впала та втратила свідомість. Її хлопець Олександр Ковалевський викликав швидку, але до її приїзду дівчина не дожила.

Хлопець розповів, що вони купили в магазині воду і шоколадку. Модель відкусила шматочок шоколадки, вдавилася, після чого почала задихатися. Спочатку медики думали, що саме це послужило причиною смерті дівчини. Однак пізніше з'ясувалося, що Аліна померла від передозування популярним спазмолітиком, який використовують при болях в животі. Поліція розглядає версію суїциду, але схиляється до версії, що модель просто перестаралася з таблетками.

Як стало відомо, Аліна Смахтіна – молода модель, яка в 2019 році стала «Міс Котельники». Це місто в Підмосков'ї. Дівчина займалася спортом та соціальною діяльністю. У конкурсі вона перемогла завдяки тому, що добре виступила на етапі, де потрібно було продемонструвати акторську майстерність.

Цікаво, що кілька років тому Аліну Смахтину оголошували в розшук. Інформацію про розшук 15-річної на той момент дівчинки розміщували на спеціалізованих сайтах. Пізніше вийшла заява, що дівчинка знайшлася. Аліна прийшла додому сама через день після зникнення. Подробиць її уходу з дома не розголошували.

Зазначимо, що від передозування знеболювальними і снодійними досить часто вмирають люди, в тому числі знаменитості. Нерідко їх використовують для того, щоб покінчити з собою, тому поліція ніколи не виключає версію суїциду при таких отруєннях.

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