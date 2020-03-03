Український уряд вирішив не проводити в березні 2020 індексацію пенсій - закон зобов'язує Кабмін зробити перерахунок, але в документі не вказані терміни

Нагадаємо, індексація, або осучаснення, пенсій, яку чекали мільйони українців в цьому місяці і яку скасували, повинна була привести до зростання виплат на 8-12%.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу 2 березня прокоментував ситуацію: "За законом ми впродовж року повинні ухвалити рішення. Немає чітких термінів. Ми приймаємо рішення протягом року. Це рішення у стані розробки".

Конкретних термінів прем'єр не назвав, тому питання зависло.

Варто відзначити, чим довше тягне Кабмін, тим менше місяців українці будуть отримувати підвищені виплати. Щомісяця, поки уряд зволікає з індексацією, пенсіонери втрачають 200-400 гривень.

Нагадаємо, перерахунок пенсій має проходити за формулою, де 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за попередній рік додається до 50-відсоткового коефіцієнту зростання середньої зарплати торік порівняно з позаминулим.

Осучаснення виплат необхідно, так як зарплати зростають швидше, ніж збільшуються пенсії. Таким чином, ті, хто вийшов на заслужений відпочинок раніше, стають все "біднішими", а ті хто недавно - з таким же стажем та іншими нюансами - отримують значно більше.

Додамо, вперше подібний перерахунок відбувся в минулому році, коли 10,3 млн пенсіонерів пощастило отримати надбавку.

Раніше ми повідомляли, якщо все ж індексація пенсій відбудеться, то можуть розраховувати на підвищення українці, які отримують виплати за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років (медпрацівники, вчителі, які мають не менше 30 років стажу роботи за фахом), а також пенсіонери-військовослужбовці й чорнобильці-ліквідатори.

Держслужбовцям, а також тим, хто отримує спеціальні пенсії (довічне утримання) і тим, хто не має необхідного трудового стажу для нарахування мінімальної виплати - перерахунок не дозволений.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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