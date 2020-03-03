У Верховній Раді зареєстрований черговий законопроект, що стосується дорожнього руху
Народні депутати хочуть на законних підставах перетворити власників персонального легкого електротранспорту (скутерів, сігвеїв, гіробордів, гіроскутерів) у повноцінних учасників дорожнього руху.
Згідно з документом, випливає, що люди, які керують переліченими видами транспорту, повинні, як і велосипедисти, рухатися по спеціальних доріжках, а якщо таких немає, по краю проїзній частині чи узбіччю.
Також, в разі прийняття закону, власники повинні регулярно перевіряти справність легкого електротранспорту, обладнати його світловідбивачами (якщо передбачено розробником) і звуковим сигналом. У темний час доби водії повинні мати включену фару або ліхтар. Крім того, забороняється їзда в стані алкогольного сп'яніння або з мобільним телефоном у руці.
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На думку депутатів, в сучасному світі з кожним днем збільшується кількість любителів новинок електротехніки, але вони часто нехтують елементарними дорожніми правилами, створюючи небезпечні ситуації на дорогах, тому проблему потрібно взяти під контроль.
Раніше ми повідомляли, у березні 2020 в Україні проводяться громадські слухання з приводу можливого повернення обов'язкового техогляду автомобілів (свої пропозиції бажаючі можуть вносити до 26 березня). Відповідний законопроект опублікований на сайті Міністерства інфраструктури.
У відомстві пояснили, що документ пропонує механізм повернення та проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, правила використання тахографів, а також навчання для водіїв комерційного транспорту.
Стежити за техоглядом буде Бюро з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. У документі значиться, що власники легкових машин з масою до 3,5 тонн будуть проходити першу перевірку через 4 роки після випуску авто, а потім кожні два роки.
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