Колишній житель Дніпра Роман Вікторович повернувся на батьківщину з Польщі і був неприємно здивований
Як передає Politeka.net, своїми враженнями він поділився на своїй сторінці в Facebook.
Роман приїхав в Дніпро для того, щоб виписатися з квартири, але був в шоці.
"Я думав це просто. Я прочитав закон, в якому написано, що це просто. А виявилося, що якщо ти мужик - ласкаво просимо в квест кімнату!", - пише він.
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Свій візит він порівняв з "квестом на виживання".
"Я був у країні, де незрозуміло як люди взагалі виживають, де всі тебе на**затишок, де вся система побудована так, щоб навіть найпростіший питання ти закривав максимально складним шляхом, отримуючи папірці для галочки", - не стримувався він.
За словами Романа, це лише мала частина того, що його здивувало.
"Майже кожен продукт був стабільно в 2 і іноді в 3 рази дорожче, ніж у Польщі. Сири, ковбаси, м'ясо, напої, по суті майже всі. Оооооочень рідко коли я бачив, що ціна така ж, буквально пару продуктів (типу лука або іншої хрін) дешевше", - повідомив він.
Окрему увагу він приділив вартості на одяг в Україні.
"Я зайшов у прості мережеві магазини типу Bershka, Pull and Bear, Nike, і інші, і в цілому я просто завис у паралічі", - дивується Роман.
Джинси - від 899 грн проти від 400 грн в Польщі.
Трохи польських цін на одяг (множте на 6)
"Після побаченого і усвідомлення реальності, я відверто не розумію, як люди виживають в цій країні", - не розуміє чоловік.
Не оминув він і ціни на проїзд
"Ціни на потяги просто космос! 500-700 гривень на інтерсіті за 500 кілометрів шляху без зв'язку? Так ви вдарилися тут чи що? Я на літаку прилетів і полетів в 2 рази дешевше, ніж дістатися до Дніпра. Це тупо дорогі європейські ціни і то тільки за особливим маршрутами.", - запевняє чоловік.
Маршрутки, це окремий випадок:
"Все максимально засрано, зовні шматок гівна, всередині 100% ніхто жодного разу в житті нічого не мив і не прибирав і тим більше не дезинфицировал. Все іржаве, діряве, брудне, залипшее жиром.", - зазначив він.
На завершення, він показав якими шляхами йому довелося їздити між містами.
Підсумовуючи, він зазначив, що на весь "вояж в Україну він витратив $1000 і отримав тотальний шок.
"Чиста ненависть й огиду на рівні організму. Нерозуміння, як люди взагалі виживають з такими цінами. Тотальнейшая корупція на рівні кожної папірці. Чітке відчуття, що країну ніщо ніколи не врятує. Тлін.", - резюмував він.
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