Украинец был в шоке от увиденного на родине

Бывший житель Днепра Роман Викторович вернулся на родину с Польши и был неприятно удивлен

Как передает Politeka.net, своими впечатлениями он поделился на своей страничке в Facebook.

Роман приехал в Днепр для того, чтобы выписаться из квартиры, но был повергнут в ужас.

"Я думал это просто. Я прочитал закон, в котором написано, что это просто. А оказалось, что если ты мужик - добро пожаловать в квест комнату!", - пишет он.

Свой визит он сравнил с "квестом на выживание".

"Я был в стране, где непонятно как люди вообще выживают, где все тебя на**уют, где вся система построена так, чтобы даже самый простой вопрос ты закрывал максимально сложным путем, получая бумажки для галочки", - не сдерживался он.

Сразу по приезду в Украину его удивили цены столицы. Для наглядного примера он прикрепил несколько фото:

По словам Романа, это лиши малая часть того, что его удивило.

"Почти каждый продукт был стабильно в 2 и иногда в 3 раза дороже чем в Польше. Сыры, колбасы, мясо, напитки, по сути почти все. Оооооочень редко когда я видел, что цена такая же, и буквально пару продуктов (типа лука или другой хрени) дешевле", - сообщил он.

Отдельное внимание он уделил стоимости на одежду в Украине.

"Я зашел в простые сетевые магазины типа Bershka, Pull and Bear, Nike, и другие, и в целом я просто завис в параличе", - удивляется Роман.

Джинсы - от 899 грн против от 400 грн в Польше.

Немного польских цен на одежду (умножайте на 6)

"После увиденного и осознания реальности, я откровенно не понимаю как люди выживают в этой стране", - не понимает мужчина.

Не обошел стороной он и цены на проезд

"Цены на поезда просто космос! 500-700 гривен на интерсити за 500 киллометров пути без связи? Да вы ударились тут или что? Я на самолете прилетел и улетел в 2 раза дешевле, чем добраться до Днепра. Это тупо дорогие европейские цены и то только по особым маршрутам.", - уверяет мужчина.

Маршрутки - это отдельный случай:

"Все максимально засрано, снаружи кусок говна, внутри 100% никто ни разу в жизни ничего не мыл и не убирал и тем более не дезинфицировал. Все ржавое, дырявое, грязное, залипшее жиром.", - отметил он.

В завершение, он показал по каким дорогам ему пришлось ездить между городами.

Подводя итог, он отметил, что на весь "вояж" в Украину он потратил $1000 и получил тотальный шок.

"Чистейшая ненависть и отвращение, на уровне организма. Непонимание, как люди вообще выживают с такими ценами. Тотальнейшая коррупция на уровне каждой бумажки. Четкое ощущение, что страну ничто никогда не спасет. Тлен.", - резюмировал он.



Напомним, украинские заробитчане столкнулись с новой проблемой.

Как сообщала Politeka, деньги заробитчан спасают украинскую экономику.

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