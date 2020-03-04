Міжнародний жіночий день відзначається по всьому світу 8 березня. У цей день прийнято дарувати всім дівчатам приємні подарунки, увагу, любов та турботу.

Початок весни, перші теплі промені і приємний спів птахів, в серцях відкривається додаткове місце для любові і позитиву. У ці сонячні миті кожна дівчина чекає свій особливий день — 8 березня. При цьому, перед кожним чоловіком постає серйозне завдання — вдало вибрати подарунок, та так, щоб ці казкові дні весни підкреслити і зробити ще більш яскравими і чудовими. У 2020 році Україна зустріне у свої обійми жіночий день в неділю, тому вихідні будуть продовжені на понеділок 9 березня.

Джерело: weheartit.com

Найкращі подарунки коханій на 8 березня

Ніжна і ласкава половинка може сильно образитися, коли їй дарують невдалі подарунки. Якщо спорудити своїй дівчині/дружині щось своїми руками, вона може сприйняти це як вищу міру прояву почуттів, а може як просту жадібність і безгрошів'я. Тому завжди варто об'єднувати ручні вироби і більш фінансово затратні сюрпризи. Простим подружкам можна подарувати і звичайну листівку з віршиком, написаним вручну.

Найкращі подарунки коханій на 8 березня:

м'які іграшки та квіти (класику, яка буде актуальна ще не один десяток років, варто доповнювати походом в ресторан або в кіно, якщо немає можливості, обов'язково смачною романтичною вечерею на двох);

(класику, яка буде актуальна ще не один десяток років, варто доповнювати походом в ресторан або в кіно, якщо немає можливості, обов'язково смачною романтичною вечерею на двох); прикраси (найкращі подружки жінок — це діаманти, срібло, золото та інші коштовності, які підкреслюють сяйво прекрасної особистості, як правило, чоловіки дарують сережки або ланцюжки;

(найкращі подружки жінок — це діаманти, срібло, золото та інші коштовності, які підкреслюють сяйво прекрасної особистості, як правило, чоловіки дарують сережки або ланцюжки; пригоди (якщо дівчина любить активний спосіб життя, можна подарувати їй на 8 березня путівку в «квест-рум», зводити з друзями на «пейнтбол», організувати путівку в місце її мрії, стрибнути разом з нею з парашутом);

(якщо дівчина любить активний спосіб життя, можна подарувати їй на 8 березня путівку в «квест-рум», зводити з друзями на «пейнтбол», організувати путівку в місце її мрії, стрибнути разом з нею з парашутом); гаджети (більшість дівчат, як і хлопців, люблять функціональну електроніку: телефони, планшети, навушники, годинники, комп'ютери, можливо навіть квадрокоптеры, кораблі на радіоуправлінні і т.д.);

(більшість дівчат, як і хлопців, люблять функціональну електроніку: телефони, планшети, навушники, годинники, комп'ютери, можливо навіть квадрокоптеры, кораблі на радіоуправлінні і т.д.); приємні дрібниці (можна замовити скриньку з дерева для косметики, чашечку з тематичним зображенням, футболку, бюджетний, але оригінальний подарунок не завжди такий поганий, як його представляють більшість чоловіків).

Серед хлопців ходять чутки, якщо пройтися через парк вранці 9 березня, можна побачити пам'ятник чоловікові, який купив сковорідку молодій любительці гаджетів і розваг. Не секрет, що потрібно враховувати захоплення та уподобання дівчат, вибираючи їм подарунок. Якщо про красуню відомо небагато, можна вибрати найкращий з універсальних подарунків.

Джерело: darnika.ru

Ручні вироби, якими можна підкреслити основний подарунок:

солодкий презент (можна спекти торт або печиво, залити з розтопленого шоколаду сердечка, додавши туди горіхи і родзинки, створити фруктовий торт, таких солодощів безліч, вибираємо на смак своєї половинки);

(можна спекти торт або печиво, залити з розтопленого шоколаду сердечка, додавши туди горіхи і родзинки, створити фруктовий торт, таких солодощів безліч, вибираємо на смак своєї половинки); маленька плюшева тваринка , зшита з підручних засобів, або спеціально куплених в магазині (варто врахувати, що в таких торгових центрах можна знайти безліч журналів з креативними ідеями та покроковими інструкціями);

, зшита з підручних засобів, або спеціально куплених в магазині (варто врахувати, що в таких торгових центрах можна знайти безліч журналів з креативними ідеями та покроковими інструкціями); букет з орігамі (замість квітів можна спорудити тварин, казкових персонажів та ін.);

(замість квітів можна спорудити тварин, казкових персонажів та ін.); скринька зізнань (спорудивши красивий ящичок, потрібно покласти у нього 365 компліментів і зізнань у коханні, можна на різних мовах написати «я люблю тебе», і нехай дівчина щоранку дістає такий приємний листочок-комплімент);

(спорудивши красивий ящичок, потрібно покласти у нього 365 компліментів і зізнань у коханні, можна на різних мовах написати «я люблю тебе», і нехай дівчина щоранку дістає такий приємний листочок-комплімент); малюнок (не уникнути банальностей, навіть красива квіточка може змусити дівчину щиро посміхнутися, і якщо є талант, можна створити її портрет, казкову сценку).

Є такі моменти, коли потрібен дешевий і гарний подарунок в обмежені терміни. Не потрібно відкривати Америку, варто просто купити квіти і плюшевого ведмедя. Якщо немає такої можливості, швидко спорудити букет з підручних засобів (кольорового паперу, тканини і т.д.). Відмінний варіант — гелієві кульки. Якщо дозволяє бюджет, просто ведіть дівчину в кіно, як так і задумувалося, а після запропонуйте романтичну прогулянку і піцу. Такі ідеї врятували не одну пару, бо не в подарункові справа, а в підході.

Щоб не прийняти на себе статус «ненормального чоловіка», варто готувати подарунок заздалегідь, повірте, дружина такий провал запам'ятає надовго, як мінімум, до наступного року. Кожному чоловікові варто накопичити хоча б зайву тисячу-дві гривень, примітити непоганий ресторан і заздалегідь придбати щось яскраве і чудове.

Джерело: weheartit.com

Оригінальні ідеї для подарунка на Міжнародний жіночий день

Хочеться не просто привітати свою дівчину або дружину, а зробити свято незабутнім? Потрібно приємно здивувати її, і щоб це зробити, доведеться знайти креативну ідею, наповнити її змістом, і найскладніше — вдало реалізувати, продумавши всі найдрібніші нюанси.

Креативний подарунок, як правило, не є чимось одним, це сукупність деталей: гарний презент (він може бути і недорогим), щось зроблене своїми руками, прогулянка в кіно або ресторан. Якщо всі три частини реалізувати як слід, вийде незабутній результат.

Як провести вечір, зробити його романтичним:

зняти номер в дорогому готелі (не лише коханці і молодята можуть дозволити собі усамітнення в готельному номері, така різноманітність у відносинах дасть хвилю свіжих емоцій і почуттів, допоможе відволіктися від сірих буднів і метушні в іншій обстановці);

набрати ванну з пелюстками троянд і піною, розставити по будинку свічки, пригасити світло, підібрати романтичну музику (бажано без слів), замовити її улюблену їжу;

організувати салют на честь коханої (в цьому вам допоможуть вірні друзі, які в потрібний час запалять сірника);

піднятися на дах висотки, прикрашений гелієвими кульками, і випити там шампанського (Київ для цієї затії ідеальний);

замовити прогулянку на конях або в кареті (така пригода не просто здивує, але і зарядить адреналіном).

Джерело: wattpad.com

Креативні ідеї для вручення подарунку:

якщо вибір впав на дорогоцінний перстень, сережки, кулон, ланцюжок, їх варто презентувати так, немов у голлівудському фільмі (дівчата часто уявляють себе на місці головних героїнь), це можна зробити: ставши на одне коліно, поклавши в келих з шампанським, прив'язавши до гелієвої кулі;

якщо дівчина любить творчість, можна вивчити її улюблений вірш чи уривок з книги, включити її улюблену пісню, станцювати;

приготувати «страву з сюрпризом», наприклад, поклавши скриньку з подарунком в торт або пишний салат (добиваємося подиву і захвату);

організувати з друзями спектакль або цілу гру, в якій головна героїня отримує пишний букет троянд і подарунок, цим можна буде хвалитися перед подругами вічність.

Вибір недорогого подарунка

Якою б не була ситуація з фінансами, привітати свою улюблену потрібно «кров з носа». Нехай презент буде недорогим, зробленим своїми руками, але він повинен бути. В цьому випадку краще зробити ставку на подачу і незвичність. У пошуках ідеї можна подивитися, що розумні дівчатка дарують своїй мамі, або навпаки, батьки дочці. Як правило, це недорогі, але дуже приємні подарунки. Також можна запозичити різдвяні підходи.

Джерело: archidea.com.ua

Приклади простих і недорогих подарунків:

альбом із сімейними фото (їх можна роздрукувати і вклеїти, зробивши таким чином колаж);

чарівна коробочка для косметики, зроблена своїми руками (на ній можна вирізати ім'я своєї коханої, випалити красивий малюнок або реалізувати інші круті задумки);

незвичайний фруктовий букет (зібрати між собою банани, апельсини, мандарини в єдину картину, знайти полуничку або вишню на початку весни, часом нелегко, але якщо робити це з любов'ю, то все вийде);

зроблена своїми руками поличка, шафка, або будь-який інший практичний елемент, який спростить і поліпшить життя дружині;

скромна вечеря, зроблена своїми руками (для цього також знадобляться романтичні красиві свічки, прикольні ласощі, можливо попкорн, хороший фільм і музика);

пересаджені в чайні чашки весняні квіти (це і виглядає чарівно, і подача первоцвітів, за якими так сумують дівчата буде незабутньою).

Відповіді на питання: «як зробити ідеальний подарунок», «що подарувати дружині» — лежать на поверхні, досить заздалегідь ненароком запитати у своєї половинки, про що вона мріє і чого хоче. Може вона не хоче романтичний вечір і незвичайні мудровані подарунки, можливо в список її бажань входить просто вибратися на прогулянку з коханим чоловіком, обговорюючи дорогою смішні життєві моменти.

Джерело: pinterest.it

Чого краще не дарувати коханій:

дешевий парфум або косметику (найневдаліший подарунок);

подібний презент, який колись дарували колишній або колезі в офісі (у цьому випадку, який би милий, прикольний або романтичний цей подарунок не був, дружина буде вкрай засмучена);

куплена в найближчому магазині дрібничка (такий невеликий презент не викличе захоплення і подиву, він просто буде не цікавий).

Вагітній дружині краще підбирати подарунок з потрійною увагою, бо перепади настрою можуть зіграти злий жарт. Простий подарунок може викликати захоплення, а крутий навпаки, роздратувати. Тому варто згадати, про що вона мріє, чого хоче останнім часом, на що скаржиться. Зібравши варіанти, можна вибрати, який буде корисний, які в межах бюджету, а які краще відкинути. Кілька непоганих варіантів:

гарна тепла піжама;

цікаві настільні ігри (при цьому, можна запросити друзів, щоб відразу їх випробувати);

аромалампи (допоможе тримати емоційний фон в нормі);

іменна футболка великого розміру;

книга з улюбленої серії.

Джерело: amazon.ca

Також особливого підходу вимагають ті дівчата, у яких День народження збігається з 8 березня. Це вже не те саме, що дарувати дрібні брелоки колективу по роботі. Тут потрібен особливий підхід, і дешевим подарунком не відбудешся. Багато хто в таких випадках шукає недорогі туристичні путівки, квитки на концерти і в кіно, сертифікати в спа. До березня в цьому випадку потрібно готуватися заздалегідь, збираючи бюджет на свято.

Нагадаємо, 8 березня 2020: оригінальні подарунки для мами, бабусі, тещі, що не можна дарувати близьким.

Як повідомляла Politeka, українців налякали новим податком на всі подарунки і грошові перекази: скандальні подробиці.

Також Politeka писала, три знака Зодіаку отримають подарунки долі найближчим часом: хто серед щасливчиків.