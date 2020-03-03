8 березня прийнято вітати всіх жінок з великим святом – Міжнародним жіночим днем. Кожна дівчина, родичка, подруга або дружина чекає теплих слів. Але іноді просто не знаєш, що казати і чого побажати близькій людині. Пропонуємо свої варіанти душевних побажань з 8 березня у віршах і прозі.

Історія свята розпочалася в 1910 році. Відома з Німеччини комуністка Клара Цеткін виступила на форумі жінок в датському Копенгагені і запропонувала призначити Міжнародний день солідарності жінок. Дату, 8 березня, приурочили до страйку текстильщиц в США – так званому “маршу порожніх каструль”. Клара Цеткін вважала, що в цей день жінкам потрібно збиратися на мітинги і привертати увагу до своїх проблем. З часом свято просто став Міжнародним жіночим днем, коли жінки просто приймають поздоровлення і радіють чоловічому увазі.

Привітати можна самими різними способами. Самим близьким зазвичай підбирають приємний подарунок. Жінок навколо багато, а грошей на всіх не напасешся. Зате для кожної знайомої можна підготувати гарні привітання: короткі, довгі, жартівливі й зворушливі.

Дитячі привітання з 8 березня

До традиції вітати прекрасну половину людства привчають навіть малюків. Діти розповідають вірші мамі, бабусі, сестри, тітки, хрещеною і іншим близьким родичам. Школярі дарують приємні подарунки і зачитують привітання для своїх однокласниць і вчителів, своєї першої коханої. Будь хлопчик може вивчити короткий чотиривірш і зачитати його вихователів у дитячому садку.

Близьким, вчителям і однокласницям таке привітання запам'ятається надовго. Пам'ятайте, що вчителю варто підготувати окремий вірш. Ось декілька віршів для самих маленьких дітей і школярів.

Матусю свою рідненьку

Вісім разів я поцілую,

Пригорну щосили неньку,

Вісім раз скажу: «Люблю!».

«З 8 Березня!» — прокричу.

У хороводі закручу,

Побажаю бути веселою,

Завжди багатою, здоровою.

***

Я привітаю матусю,

Подарую квітку!

І до неї притулюся:

Чого ж іще хотіти?

Допоможу прибратися,

Посуд весь помию.

Не буду дуже бавиться,

А стіл смачний накрию!

***

Наші дівчатка – найкращі,

Красивіших в світі не буває

В нашій школі – найкрутіші.

І весь клас знає про це!

З 8 березня вас вітаємо

У навчанні тільки успіхів бажаємо.

Щоб отримували лише “відмінно”,

Й краса була справжня, нетлінна.

***

З 8 Березня вітаємо

Однокласниць наших!

В цей день ми побажаємо

Контрольних найлегших,

Щастя і великої удачі,

Радості й зростання.

Нехай вирішуються задачі,

Виконуються бажання!

***

Ходимо разом на уроки

І домашку ми здаємо.

Вчимося всякому потрохи

І пізнаємо наш світ.

А тепер вас вітаємо

З чудовим святом весни,

Квіти вам щиро вручаємо

Як богиням краси.

***

Я дуже люблю матусю,

Міцно обіймаю!

Я з ранку не барюся!

Маму вітаю.

Привітання мамі у віршах

Мати, як ніхто, заслуговує на увагу і привітання. Вони завжди раді увазі сина чи дочки, а вже 8 березня – особливо. У цей день можна підняти настрій улюбленої свекрухи або тещі. Як правило, дорослі люди особливо цінують листівки. Краще купувати порожні і від руки вписувати зворушливі рядки.

Подарую своїй матінці

Букет ось цей яскравий.

Вона розквітла навесні,

Красивішої за маму немає!

***

Ви наша вчителька люба,

З вами ми вчитися любимо

З 8 Березня вітаємо

І від усієї душі бажаємо

Більше радісних днів,

Послуху від всіх учнів,

Щоб вони вас виручали,

І предмети всі вивчали.

Хай росте у вас зарплата

І радували всі хлоп'ята.

***

Милі, добрі, ніжні: дами,

Бабусі, тітки, любі мами,

Зі святом Вас від душі вітаємо,

Вам щасливими бути бажаємо!

Завжди посміхайтеся, будьте ніжні,

Себе, дорогих, Вам бажаємо любити,

Величезних букетів завжди Вам, рідні,

Ми обіцяємо лиш хороше робити.

Привітання для бабусі на 8 березня

Жінці в роках не варто відправляти СМС, якщо є можливість привітати особисто. Бабусі менше всього підійдуть смішні вірші. Найкраще підготувати гарний і душевний вірш, подякувати за все добре й запросити весну в будинок.

Бабусю старенька,

Зі святом тебе!

Нехай тебе, рідненька,

Янгол береже.

З 8 березня вітаю,

Радію весні.

Я здоров'я побажаю

Й радості тобі!

***

Вітаю з 8 березня

Бабусю ріденьку.

Не відкладу на завтра,

Поцілую дорогеньку.

Щоб не хворіла люба,

Будь завжди щасливою,

Міцнішою за дуба,

Щирою, вродливою.

Раніше ти, бувало,

Заміняла мати.

Мучилась, страждала

Лише б виховати.

Цей світлий празник

Я проведу з тобою.

Привіз подарунків різних

Тільки накрий стіл.

***

З Жіночим днем тебе, бабуля!

Як весна квітни завжди.

Будь активна і здорова,

Весела й молода.

Гріє всіх твоя усмішка

Добрим світлом і теплом

Ти як сонце, що сяє

В чистому блакитному небі!

Привітання у віршах для хресної

Хресні – це другі мами. Їм теж покладаються маленькі вірші з привітаннями.



Вітаю з 8 березня,

Хресна дорога!

Великій удачі і любові

В цей день бажаю!

Щоб весна тебе зігріла

Після зимової холоднечі,

Щоб ні краплі не товстіла

І любила чоловіка.

***

Хрещена, мене ти виховала,

Батьків завжди страхувала.

Зараз же я тебе вітаю.

З восьмим березня і бажаю

Щоб виконувалися всі мрії

І все було так, як ти захочеш.

***

На восьме березня хресною

Я від усієї душі бажаю

Щоб була завжди залікової,

Щастя без кінця і краю!

Нехай удача посміхнеться

І любов тебе знайде,

Хай багатство залишається,

А мрія сама прийде!

Вірші коханій дівчині або дружині

8 березня – важливе свято для людей у відносинах. Всім дівчаткам (навіть самим дорослим) хочеться отримати від хлопця або чоловіка подарунок. Але просто вручити його мало. Щоб доставити дівчині справжнє задоволення, потрібно підібрати найкращі слова і побажання.

З 8 березня тебе вітаю,

Лише найкращого бажаю.

Будь світлої і доброї завжди,

Не сумуй ніде і ніколи.

Я тебе дуже сильно люблю,

Більше таку ніде не знайду.

Сьогодні тобі приготував вино,

І подарунок, його ти хотіла давно.

***

З 8 березня тебе, малюк, вітаю

На крилах любові я тебе покатаю.

Давай веселитися і танцювати,

Прийшла до нас весна, пора кайфувати.

Кохана, бажаю тобі щастя,

Нехай обходять негоди,

І кожен день приносить насолоду.

А я буду дарувати лише радість.

***

Дружина моя кохана,

Сьогодні ти особливо красива!

Прийшло 8 березня, Жіночий день.

Ти вибач, я, іноді, як пень!

Знай, хочу тобі лише щастя,

І горя шаленою пристрастю.

Бажаю тобі ніколи не хворіти.

сміливо дивитися В майбутнє!

Щоб все у тебе виходило!

А щасливі моменти не скінчились!

Привітання колегам

Привітання зі святами дуже важливі для дружньої атмосфери на роботі. Жінки цінують, коли колеги-чоловіки приділяють їм увагу. Навіть якщо компанія не влаштовує корпоратив, можна під час перерви зібрати колектив і зачитати короткий віршик. А смішний ліричний тост змусити співробітників надовго запам'ятати застілля.

Привітати вас, дорогі колеги,

Восьмого березня ми хочемо від усієї душі,

Сказати, що ви такі красиві,

Що ви сьогодні всі дуже гарні!

Нехай у вас все буде на «відмінно»,

Кар'єра тільки вгору нехай росте.

Здоров'я вам, щоб не було лікарняних.

Нехай ваша краса, як сад цвіте!

***

Жінки, наші милі, красиві

З восьмим березня вітаєм!

Ви у нас взагалі незамінні.

Любимо вас і дуже поважаємо.

Бажаємо, щоб всі мрії збувалися,

Всі завдання швиденько вирішувалися.

Нехай в родині завжди панує затишок,

Діти слухаються і не брешуть.

Зарплату платять вчасно і багато,

І горя в житті не зустрічали жодного.

***

Колеги, жінки кохані!

Ваш сьогодні свято настав.

Бути вам завжди красивими,

Щоб кожен день дарував гарний.

Прийміть вітання наші -

Вам допомагати ми обіцяємо,

Бажаємо щастя полну чашу

І подарунки від душі вручаємо.

Вірші для подруги з приколом

Вітати з 8 березня можуть не тільки чоловіки. У цей весняний день жінки часто проявляють солідарність і шлють один одному яскраві привітання. Не дивно, адже дівчата завжди знають, що побажати кращої подруги. У свято підніме настрій прикольне жартівливий вірш, побажання з гумором. Привітання доповнять смішні картинки, які зараз можна без праці відправити в месенджерах або соцмережах.

Поки від чоловіків привітань дочекаєшся,

Швидше Місяць облетишь і повернешся.

Не хочу я час зазря втратити,

Кріпись, починаю тебе вітати.

Бажаю, щоб кожне бажання збулося,

Якби мішок або цілий "Камаз".

Щоб ніколи хворіти не довелося,

А проблеми вирішувалися, як на замовлення.

Нехай весна принесе велику любов

Та незабаром знайде тебе міцний чоловік

Який буде любити знову і знову

Подарує сім'ю, доньку і сина.

***

Квітни, живи, дихай, мрій,

Подруга, приймай привітання.

Красивого життя смак ти відчувай,

Весняний аромат сміливіше вдихай.

Живи по повній, не нудьгуй,

Ти весело 8 березня відзначай.

дивись Вперед, до мрії, крокуй

І ніколи не відступай!

***

З Березнем, найкраща подруга,

Нехай тебе обожнює вся округа!

Нехай чоловіки дарують подарунки

Та не посадять на посаду куховарки!

Пробивайся за життя гострим розумом

Нехай удача пестить теплим крилом.

Пам'ятай, що жінки охороняють світ:

Красою від розрухи рятують!

Нагадаємо, скасування 8 березня в Україні: чим можуть замінити жіноче свято.

Як повідомляла Politeka, справжня історія свята 8 березня, яку повинен знати кожен.

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