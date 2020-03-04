Українська прима-балерина Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т. Р. Шевченко Наталя Мацак розповіла про реалії українського балету

Вона стала гостем випуску PolitekaLife (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця):

Заслужена артистка України озвучила нинішній стан речей, як кажуть, прямо, а саме щодо загального рівня підготовки і роботи українських артистів в цілому, а також поміркувала на тему забезпеченості вітчизняних педагогів і про їх зарплати зокрема:

"В українських артистів досить високий рівень підготовки, я вважаю. Вони зараз мають можливість виїжджати працювати за кордон, не так, як ми в свій час", - почала відповідати Мацак на питання интервьюєера про те, наскільки вітчизняний балет, його школа, підготовка загалом здатні конкурувати з "елітними" Штатами і Європою.

Наталя додала, що в кожній країні може бути високого рівня організації, умовно кажучи, система, але не кожна з них може підходити конкретній трупі. Так повертаючись до питання про рівень українського балету і про те, що вітчизняні артисти часто виїжджають за межі країни, пробуються, показують себе артистка дивується наскільки інтенсивно зараз працює "наша" молодь:

"...Дивуюся, що вони будуть робити в дорослому віці".

Все ж про український балет в цілому, якщо в двох словах, Наталія зазначила, що не дивлячись на те, що багато хто зараз прагнуть до сучасних постановок, все ж, є представники і виконавці якісної класики в країні.

Також артистка відповіла на питання про те, наскільки колишні балерини та й взагалі - наскільки люди прагнуть йти викладати балет в училища, який рівень оплати їх праці:

"Складні умови, ви абсолютно правильно зазначили. ...Люди виживають там, дуже маленькі зарплати у педагогів, відповідно, зацікавленості туди йти викладати, ні фінансової... ніякої іншої особливо немає". Але Мацак зазначила, що є альтернативи:

"Зараз багато усіляких шкіл, студій...", - сказала Наталія і додала, що проблема полягає ще і в тому, що відсутнє бажання передачі досвіду:

"Молоді педагоги не мають на меті розвиватися. ...Вони не дуже їздять на майстер-класи, не бажають переймати досвід старших педагогів, вони вважають, що і так можуть. Мені здається, це якась особиста відповідальність....". Поганий педагог, зазначає Наталя, може, цитуємо: "згубити життя артиста":

"Кожна людина індивідуальна і є маса нюансів. Буває артист шикарний на тренуванні, але не справляється з хвилюванням у залі. У кожного своя фігура, дихання, психіка - все це важливо...". Все треба пояснювати, але не завжди це робиться, зазначила балерина.

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