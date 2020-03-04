Украинская прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Наталья Мацак рассказала о реалиях украинского балета

Она стала гостьей выпуска PolitekaLife (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца):

Заслуженная артистка Украины озвучила нынешнее положение вещей, как говорится, начистоту, а именно относительно общего уровня подготовки и работы украинских артистов в целом, а также порассуждала на тему обеспеченности отечественных педагогов и об их зарплатах в частности:

"У украинских артистов достаточно высокий уровень подготовки, я считаю. Они сейчас имеют возможность выезжать работать за границу, не так, как мы в свое время", - начала отвечать Мацак на вопрос интервьюера о том, насколько отечественный балет, его школа, подготовка в общем способны конкурировать с "элитными" Штатами и Европой.

Наталья добавила, что в каждой стране может быть высокого уровня организации, условно говоря, система, но не каждая из них может подходить конкретной труппе. Так возвращаясь к вопросу об уровне украинского балета и о том, что отечественные артисты часто выезжают за пределы страны, пробуются, показывают себя артистка удивляется насколько интенсивно сейчас работает "наша" молодежь:

"...Удивляюсь, что они будут делать во взрослом возрасте".

Все же об украинском балете в целом, если в двух словах, Наталья отметила, что не смотря на то, что многие сейчас стремятся к современным постановкам, все же, есть представители и исполнители качественной классики в стране.

Также артистка ответила на вопрос о том, насколько бывшие балерины да и вообще - насколько люди стремятся идти преподавать балет в училища, каков уровень оплаты их труда:

"Сложные условия, вы совершенно правильно заметили. ...Люди выживают там, зарплаты очень маленькие у педагогов, соответсвенно, заинтересованности туда идти преподавать, ни финансовой... никакой другой особо нет". Но Мацак отметила, что есть альтернативы:

"Сечас много всяких школ, студий...", - сказала Наталья и добавила, что проблема состоит еще и в том, что отсутствует желание передачи опыта:

"Молодые педагоги не преследуют цели развиваться. ...Они не очень ездят на мастер-классы, не желают перенимать опыт старших педагогов, они считают, что и так могут. Мне кажется, это какая-то личная ответсвенность....". Плохой педагог, отмечает Наталья, может, цитируем: "угробить жизнь артиста":

"Каждый человек индивидуален и есть масса нюансов. Бывает артист шикарен на тренировке, но не справляется с волнением в зале. У каждого своя фигура, дыхание, психика - все это важно...". Все это надо объяснять, но не всегда это делается, отметила балерина.

Напомним, кто из актеров номинирован на Оскар: фото голливудских красавчиков.

Как сообщала Politeka, Оскар : сколько номинаций и кто претендует на звание лучшего фильма.

Также Politeka писала, что озвучены номинанты на премию «Оскар»: кто поборется за престижную статуэтку.