Весна — найпрекрасніша пора року, час любові, тепла і позитиву. Починається цей чудовий період з Міжнародного жіночого дня — 8 березня. У цей день прийнято вітати всіх жінок красивими квітами, чарівними віршами і прозою, дивовижними подарунками.

Кожен чоловік перед 8 березня «ламає голову» питанням: «як правильно привітати жінок з їх святом». Складності додає той факт, що потрібно вітати і маму з бабусею, і жінку/дівчину з сестрою, і колег по роботі/вчителів/викладачів, одним словом — всіх. Далеко не завжди виходить зробити це в усній формі, і в цьому випадку на допомогу приходить СМС.

Відправити повідомлення можна і за допомогою месенджера, але не у всіх є можливість прийняти таке привітання. Тому, як правило, люди використовують універсальний перевірений метод — SMS. Таким чином можна поділитися і прикольним віршиком, і чарівною прозою, і навіть жартом з натяком.

Джерело: snopedia.ru

Вітальні вірші для СМС

Першим ділом потрібно привітати близьких. Якщо навіть є можливість сказати приємні слова особисто, ранком можна відправити прикольну СМС, щоб підняти настрій, надати дню дух свята.

Красивий СМС-вірш на 8 березня для улюбленої матусі.

З 8 березня мамо, ти найрідніша!

Добра, красива та найрозумніша.

Тепло і щастя завжди нам даруєш,

Надіюсь, і наше тепло сьогодні відчуєш.

Хай весняні деньки різноманітні,

Втілять бажання твої заповітні.

Бажаю тобі щасливою бути!

Все погане в житті назвжди забути!

Щоб вдало привітати маму з 8 березня, потрібно обов'язково вручити їй подарунок. Якщо не виходить зробити це особисто, можна замовити квіти або іншу річ з доставкою додому. Додатково можна попросити кур'єра купити листівку.

Цінуйте своїх бабусь, поки вони балують вас своєю присутністю. Вітайте їх щиро, не шкодуйте часу для них. Не соромтеся зізнаватися, що любите їх, міцно обіймаючи і цілуючи в щічку. Якщо напряму це зробити складно, можна спробувати використати жартівливу форму.

Душевний вірш в СМС для бабусі.

Бабую, ти неймовірна, запальна енергійна!

Ти сонечко наше, ромашка, волошка.

Найсмачніша у світі твоя лиш окрошка!

Бажаю, щоб мрії твої збувались,

Щоб щастя пелюстки в душі розкривалися,

І місця для смутку у ній небуло.

Щоб щастя з весною разом розцвіло!

Якщо вийшло привітати маму з бабусею, то вже нічого не страшно. Так думає більшість чоловіків, поки справа не доходить до дружин. Красиві і милі, ранимі і образливі, чекають від сильних світу цього чогось чарівного, дивовижного і незвичайного, того, що зможе затьмарити всі жіночі проблеми, смутки та печалі. Тому СМС — це лише красиве доповнення до основного привітання.

Джерело: drasler.ru

Привітання для дружини через СМС.

Сонце моє, готуй свої крила!

Весна прийшла, тепло розпустила!

Ти радість, ти щастя моє і весна,

Ти як сонце опівдні красива й ясна!

Буваєш шкідливою, але частіше милою,

Ти володієш чарівною силою.

8 березня — нехай в цей час,

Життя приготує щастя для нас.

І щоб птахи співали веселіше,

І щоб стали ми іще рідніше!

Щоб оригінально привітати кохану дівчину варто «порозкинути мізками», активувавши всі ресурси. Можна приготувати для неї романтичну вечерю при свічках на даху багатоповерхівки, при цьому, вранці відправивши просту душевну СМС з віршиком.

Вірш для дівчини.

Весняний день, промінь сонця сліпить,

Малюк в піску машинку ліпить.

Тепло прийшло, заспівали пташки,

З'явились у шортах смішні дітлашки.

Поспішаю привітати я тебе — кохана!

Ти як завжди — бездоганна.

Нехай на 8 березня наш купідон,

Дарує свято мов прекрасний сон!

Хай зайчик квіточку із лісу принесе,

До рук принцесе щастя занесе!

Ще однією найважливішою людиною у світі є улюблена сестричка. Тільки вона зможе зрозуміти більшість невдалих жартів і привітань, оцінити безглуздий вчинок і прийняти навіть просту СМС як прояв щирої любові.

Джерело: wallpapercave.com

Красивий вірш сестричці.

Тебе з весною я вітаю,

На 8 березня душевно бажаю.

Щоб плани всі твої збувалися,

І мрії щоб твої розбивалися.

І від хлопців, щоб не було відбою,

Щоб старість зустрічала на прибої.

Безцінна наша, люблю та поважаю!

Завжди такою як є ціную і приймаю!

Нехай в житті все йде як хочеш,

Як у думках тихо пробормочешь.

Підібравши вірші мамі, бабусі, дружині і сестри, можна думати, що відправити тітці, колегам, начальниці, вчителю або просто знайомій дівчині. Варто відзначити, що треба не забути скинути СМС і тещі. Привітання відправляють і свекрусі.

Універсальне привітання.

Весна прийшла, 8 березня,

Насолоджуватись теплом ще до вересня.

Теплий вітер, сонце світить,

І пташкам радіють діти.

Вас привітати поспішаю,

Лише любов вам посилаю.

Щастя Вам, тепла, удачі,

Щоб частіше відпочівали на дачі!

В серці хай квітне весна,

Лише на трохи вона богом дана!

Джерело: medium.com

Важливо на 8 березня знайти індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, якщо смішні і сороміцькі віршики підійдуть сестрі, подрузі, то вчительці, хрещеній, бабусі варто вибирати більш офіційні варіанти. Маленькій дівчинці можна знайти казку (краще коротку і прикольну). Якщо немає бажання вітати віршем, є гарна проза.

Проза для СМС-привітання з 8 березня

Далеко не в кожній родині прийнято вітати одне одного з допомогою віршів. В цьому випадку можна використовувати листівки, і короткі повідомлення в прозі.

«Вітаю з 8 березня мам! Ти найкрасивіша, найрозумніша, найнезвичайніша і найкрутіша жінка в світі! Нехай твої мрії завжди збуваються! Бажаю, щоб разом з весняною природою розквітала і ти, щастя і радість переповнювали душу!»

«Найулюбленішій жінці на 8 березня ніякі побажання не потрібні, адже вона знає, що вона най най най, важливіша, крутіша, цікавіша, найбезцінніша у всьому всесвіті! Зі святом тебе, рідна!»

Не завжди обов'язково кожній подрузі відправляти СМС індивідуально, можна знайти універсальний варіант і розіслати віялом. Тут вітаються і прикольні жарти, і короткі анекдоти, і навіть вульгарні натяки (головне, щоб у подруги не було ревнивого чоловіка або хлопця).

«Весна прийшла, а разом з нею і 8 березня, вітаю! Бажаю тобі в цю чудову пору радіти навіть більше котиків, піддаючись свіжим після зимової сплячки почуттям і емоціям!»

Джерело: old.baq.kz

«Вітаю з 8 березня! Нехай весняні емоції сусідських котиків не заважають спати, а служать прикладом!»

Якщо привітати коротко не виходить, але дуже хочеться, можна скинути просто прикольне відео, підписавши його веселою прозою. Цей варіант підійде і вчителям і друзям і близьким.

«Сонце гріє, пташки співають, 8 березня прийшло, прийми мої щирі вітання! Бажаю, щоб в душі завжди була весна! Нехай любов просоченими позитивом променями освітлює дорогу навіть в непроглядній темряві, даруючи надію і посмішку».

Також на 8 березня прийнято влаштовувати застілля і кричати красиві тости.

«Міжнародний жіночий день — це свято не тільки для красивої половини людства, але і для чоловіків! Немає приємніше почуття, як бачити усміхнених коханих дам! Щастя вам, рідні! Даруйте нам своє тепло і ласку, і ми обов'язково зробимо ваше життя казкою!»

Не забувайте вітати рідних та близьких, подруг і навіть тих дівчат, які проходять повз. Прості, але теплі слова дарують їм не просто приємні емоції, але і позитивний настрій на всю весну. Не шкодуйте грошей на креативні подарунки, робіть життя коханих яскравіше і веселіше.

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