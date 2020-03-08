Журналіст Андрій Пальчевський привітав жінок України з 8 березня



Як передає Politeka.net, звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Той, хто назвав 8 березня міжнародним днем помилявся. Це - народний жіночий день, у всякому разі для нашого народу. Що б нам ще робити в стані, якби не наші жінки? Всім вам міцного здоров'я, любові, менше вірусів в школі і вдома. Обіцяємо виносити сміття, не прогулювати школу і не ходити наліво", - закінчив він.





народный женский ! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 8. März 2020



Раніше телеведучий Андрій Пальчевський, як завжди, розставив всі крапки над "i" і пояснив українцям, в чому головна проблема Володимира Зеленського, хто в цьому винен, і що очікувати в майбутньому

Так, експерт заявив, що Зеленський зробив фатальну помилку ще під час формування свій команди.

Оточення Зеленського, на думку телеведучого, прибрало з влади тих людей, які могли б внести хоч якесь критичне зауваження, тобто професійних політиків.

Пальчевський додав, що самою головною слабкістю президента є його довірливість, якою активно користується його нинішнє оточення в політичному середовищі.

Нагадаємо, Пальчевський тицьнув влада Зеленського носом у головну проблему України.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».