Журналіст Андрій Пальчевський привітав жінок України з 8 березня
Як передає Politeka.net, звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Той, хто назвав 8 березня міжнародним днем помилявся. Це - народний жіночий день, у всякому разі для нашого народу. Що б нам ще робити в стані, якби не наші жінки? Всім вам міцного здоров'я, любові, менше вірусів в школі і вдома. Обіцяємо виносити сміття, не прогулювати школу і не ходити наліво", - закінчив він.
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Раніше телеведучий Андрій Пальчевський, як завжди, розставив всі крапки над "i" і пояснив українцям, в чому головна проблема Володимира Зеленського, хто в цьому винен, і що очікувати в майбутньому
Так, експерт заявив, що Зеленський зробив фатальну помилку ще під час формування свій команди.
Оточення Зеленського, на думку телеведучого, прибрало з влади тих людей, які могли б внести хоч якесь критичне зауваження, тобто професійних політиків.
Пальчевський додав, що самою головною слабкістю президента є його довірливість, якою активно користується його нинішнє оточення в політичному середовищі.
Нагадаємо, Пальчевський тицьнув влада Зеленського носом у головну проблему України.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».
Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».