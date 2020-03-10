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Коронавірус озвірів, популярні курорти масово закриваються: чого чекати українцям

Спалах коронавіруса Covid-19 спровокувала закриття всіх гірськолижних курортів в Італії.

Ще гірша ситуація склалася в Єгипті. Там на круїзному лайнері Luxor Nile, який слідував по річці Ніл з Асуана в Луксор, виявили коронавіруса. Заразилися 45 осіб. Серед них 19 іноземців. Всього на борту був 171 людина.

А ось на борту круїзного лайнера біля берегів Каліфорнії коронавірус виявили у 49 пасажирів. На борту є громадяни України.

У зв'язку з епідемією коронавіруса Covid-19, в Україні чиновників зобов'язали вжити термінових заходів.

Так, на кордоні прикордонники будуть здійснювати огляд усіх осіб, які прибувають з-за кордону, а також з території анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Зеленський може повернути Донбас, але є серйозна небезпека: в РНБО розкрили єдиний спосіб

У президента України Володимира Зеленського є лише один шанс для досягнення миру на Донбасі.

Для цього Володимиру Зеленському необхідно зберегти національний суверенітет і повернути окуповані території.

Таку думку озвучив представник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в інтерв'ю для журналістів Головкому, додавши, що Володимиру Зеленському для початку необхідно вивести з Донбасу російські війська, тоді можна говорити про повернення територій.

На думку Кривоноса, найголовніше зараз – чи вистачить нам терпіння на тлі регулярних провокацій з боку терористів.

Генерал зазначив, що для відновлення миру мало простих дій, необхідно розробити комплекс заходів, як всередині України, так і на міжнародному рівні.

Зеленська вийшла у світ в люксовому плащі, українці в подиві: "10 мінімалок"

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка.

Перша леді для заходу обрала модний плащ пісочного кольору, з-під якого виднілася біла сорочка, а також темні брюки і туфлі італійського бренду Prada.

Варто звернути увагу, що туфлі на офіційному сайті стоять 508 фунтів стерлінгів (16 тисяч 690 гривень). Пара в двох кольорах: бежевого та чорного. Туфлі зроблені з лакованої шкіри.

Також перша леді віддала перевагу тренчу з нової колекції Prada вартістю 2250 доларів (56 тисяч 324 гривень). Плащ має довгі рукави з регульованими ремінцями на манжетах, шкіряний ремінь на підкладці з регульованою пряжкою і кутові кишені на гудзиках.

Варто відзначити, що мінімальна зарплата в Україні становить 4723 тисяч гривень. Таким чином, один плащ обійшовся Олені Зеленської в 10 мінімалок.

Нагадаємо, у Росії поглумилися над Олена Зеленська, українці обурені.

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