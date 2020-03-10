Смертельний коронавірус COVID-19 добрався і до окупованого російськими військами Донбасу
Як передає Politeka.net, тривожну інформацію повідомили портали, підконтрольні окупаційній владі.
Повідомляється, що в ОРДО жінку з підозрою на коронавірус госпіталізували в інфекційне відділення.
Відомо, що вона прилетіла 6 березня в російський аеропорт Шереметьєво з Китаю. При первинному огляді симптоми хвороби у неї були відсутні. Тест на коронавірус був негативний.
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Станом на 10 березня, у жінки температура 37,2, а за всіма людьми, з якими вона контактувала, встановлено медичне спостереження.
"При проходженні КПВВ "Новошахтинськ" 9 березня у жінки була зафіксована температура 37,2. Випадок визначений як підозрілий на коронавірус. Вона перебуває під медичним наглядом в інфекційному відділенні", – інформують бойовики.
Але користувачі соціальних мереж не вірять, що на окупованому Донбасі це єдиний випадок зараження коронавірусом. Ще в січні терористи скаржилися, що в окупаційній "ДНР" немає лабораторії, яка здатна розпізнати COVID-19.
Більш того, люди, маючи інсайдерську інформацію стверджують, що в ОРДЛО вже десятки людей поміщені в карантин з підозрою на смертельний коронавірус.
"Мдаа... Весь світ в небезпеці!" "От і добре!" "А як вам такий варіант подій: заходять туди наші війська через 3 місяці, а там крім кажанів не єдиної душі", "Зараз будуть говорити, що винайшли вакцину", "Та то грві. Хоча хай краще буде короновірус замість нього", "Там вже всі вимерли...", "Вони і так заражені! Закрити всі КПП, не випускати, нехай дохнуть. Балалайка на допомогу!", "Так їм і треба!" "А як же українська пенсія?) діди ж воювали за неї!", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.
Раніше ми повідомляли про те, що Італія через епідемію коронавіруса перейшла на карантин. Спершу влада вирішили закрити всі популярні курорти, але вчора ввечері з'явилося розпорядження прем'єр-міністра про розширення режиму карантину на всю країну.
Згідно з указом, в Італії скасовуються всі масові заходи, в тому числі і чемпіонат з футболу. Італійцям дозволять залишати домівку за умови, якщо вони їдуть на роботу, або в екстрених ситуаціях.
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