Количество зараженных украинцев коронавирусом COVID-19 вновь увеличилось

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net.

Сообщается, что новые два случая заражения смертельным коронавирусом были зафиксированы в Черновицкой области.

"Лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30)", - сказано в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ.

Таким образом, в Черновицкой области уже зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, еще один - в Житомирской области.

"16 марта в Черновицкой области у двоих женщин лабораторно подтвержден коронавирус. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - подчеркнули в МОЗ.

В профильном министерстве также напомнили украинцам, как можно избежать заражения коронавирусом. В первую очередь, необходимо избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, дистанция должна быть минимум в 1,5 метра. Нельзя трогать лицо, есть сырые мясо, субпродукты и яйца.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцев готовы штрафовать за нарушение карантина. В частности, в МВД предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями и наказывать уголовной ответственностью за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью".

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Более того, будут предусмотрены денежные штрафы для тех граждан, которые нарушают режим карантина и подвергают опасности других украинцев.

Драконовские наказания вступят в силу при условии, если законопроект, внесенный МВД, будет утвержден Верховной Радой.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.