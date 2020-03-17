У середу, 18-го березня на вулицях буде приємно - сонячно й тепло, але є у погоди й свої нюанси на майбутнє

Найближчим часом майже по всій території країни очікується весняний плюс і сяятиме сонечко, що, як відомо, вбиває вірусну інфекцію, через яку Україна на карантині. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко:

«В усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло», - пише спецаліст.

Температура повітря протягом дня очікується від +8 до +12 градусів, а на Заході буде ще тепліше - +10+15 градусів.

У Києві сонячно, обіцяють до +10 градусів. І вже у четвер, 19 березня стовпчики термометрів стрибонуть до +15 градусів. Теперішній тиждень обіцяє бути сонячним та теплим, але лише до суботи:

“Вихідними суттєво похолодає і навіть можливий мокрий сніг», - зазначає Діденко.

Нагадаємо, у Києві очікується тепла погода без опадів.

У першій половині дня буде похмуро, але до вечора хмари розійдуться. Опадів у цей день не варто очікувати.

Вологість повітря в Києві становить від 48 до 97%. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +0 до +9 градусів.

Схід сонця у цей день у Києві буде спостерігатися у 06:01, а захід можна побачити у 18:10.



Нагадаємо, що стало відомо, чого чекати від погоди у Дніпрі в середу

18 березня в середу в Дніпрі похолодає. Незважаючи на це погода буде ясна і без дощів.

За прогнозом синоптиків, вологість повітря буде досягати 82 відсотків, а температура буде коливатися в межах від двох градусів нижче нуля до 9 градусів тепла.

Схід сонця о 5: 43 ранку, а захід дніпряни зможуть спостерігати у 17:54.

За народним віруванням, 18 березня – день пам'яті мученика Конона Исаврийского, коли починаються городні роботи. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати грядки в городі".

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Так, в зв'язку з технічною несправністю вагонів і недостатньою кількістю справних електропоїздів з 18 березня тимчасово скасували рух електрички. Скасовується рух у напрямках Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця) і Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця). Крім того, планується перехід на "човниковий" рух електропоїздів на ділянці від Троєщини ст. Почайна і від ст. Почайна до Троєщині. Курсування будуть відбуватися в будь-яку годину-пік.

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