Українців попередили про сильні магнітні буряі, які атакують громадян в наступному місяці

Про це повідомляє «Сегодня».

«Квітень обіцяє відносно спокійне поведінка сонця і невелике число магнітних сплесків протягом місяця. Незначні магнітні коливання можливі 7, 10, 14, 16 і 24 числа. А ось більш серйозні магнітні бурі в квітні 2020 очікуються всього двічі: 12, 23 квітня», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим українцям рекомендують озвучені дні не навантажувати себе фізично, більше відпочивати і уникати стресових ситуацією. Крім того, перенести магнітний удар допоможе правильний раціон і водний режим.

Крім того, у ці дні краще відкласти далекі поїздки, а під рукою мати ліки першої допомоги.

До цього ми писали, що наступний тиждень влаштує метеозалежним українцям випробування на міцність. Землю накриє магнітна буря, і це відбудеться вже в четвер, 19 березня.

За інформацією видання, метеоудар очікується помірно сильний і не перевищить нижню відмітку у G1, однак його наслідки відчують на собі не тільки метеозависимые українці, але й навіть ті, хто зазвичай не піддається подібним явищам.

Друга в цьому місяці магнітна буря очікується 27 березня, і вона також обіцяє бути помірною.

Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.

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