В українській столиці планують відновити роботу метрополітену
Міська влада повідомила про створення плану спецзаходів, повідомляє
«...Разом з колегами розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями», – сказав секретар Київради і додав, що, розробляється програма для "Київпастрансу". Мета – забезпечити можливість пересуватися і добиратися до роботи і з неї працівникам стратегічно важливих підприємств, у тому числі медикам.
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Нагадаємо, раніше влада прийняла рішення закрити Київський метрополітен через епідемію коронавіруса.
Про це у своєму зверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав уряд тимчасово призупинити роботу метро, а також залізниці, авіа, автобусних перевезень між містами. Зеленський пропонує ввести заборону з 18 березня.
Відомо, що засідання Кабміну відбулося в понеділок, 16 березня.
Зазначимо, що міські перевезення пропонують залишити, але обмежити кількість пасажирів, яких може перевозити маршрутне таксі - до 10 осіб у маршрутках і до 20 осіб в тролейбусах, автобусах і трамваях.
Раніше "Київпастранс" оприлюднив маршрути наземного громадського транспорту, які дублюють гілки метро – для тих, кому треба пересуватися по місту незважаючи на закриття метрополітену в зв'язку з карантином.
Нижче наведено напрямки метро, які дублюють інші види громадського транспорту.
Станція метро "Червоний хутір" - станція метро "Сирець"
Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91
Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18
Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500
Станція метро "Академмістечко" - станція метро "Лісова"
Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50
Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутне таксі № 228
Станція метро "Героїв Дніпра" - станція метро "Теремки"
Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутне таксі: № 155, 166, 500
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