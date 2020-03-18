В українській столиці планують відновити роботу метрополітену

Міська влада повідомила про створення плану спецзаходів, повідомляє ЦТС з посиланням на заяву секретаря Київради Володимира Прокопіва. Навіть якщо робота столичного метрополітену відновитися, без нюансів, зрозуміло, не обійдеться – будуть введені деякі обмеження зважаючи на чинний карантин:

«...Разом з колегами розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями», – сказав секретар Київради і додав, що, розробляється програма для "Київпастрансу". Мета – забезпечити можливість пересуватися і добиратися до роботи і з неї працівникам стратегічно важливих підприємств, у тому числі медикам.

Нагадаємо, раніше влада прийняла рішення закрити Київський метрополітен через епідемію коронавіруса.

Про це у своєму зверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави закликав уряд тимчасово призупинити роботу метро, а також залізниці, авіа, автобусних перевезень між містами. Зеленський пропонує ввести заборону з 18 березня.

Відомо, що засідання Кабміну відбулося в понеділок, 16 березня.

Зазначимо, що міські перевезення пропонують залишити, але обмежити кількість пасажирів, яких може перевозити маршрутне таксі - до 10 осіб у маршрутках і до 20 осіб в тролейбусах, автобусах і трамваях.

Раніше "Київпастранс" оприлюднив маршрути наземного громадського транспорту, які дублюють гілки метро – для тих, кому треба пересуватися по місту незважаючи на закриття метрополітену в зв'язку з карантином.

Нижче наведено напрямки метро, які дублюють інші види громадського транспорту.

Станція метро "Червоний хутір" - станція метро "Сирець"

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91

Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18

Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Станція метро "Академмістечко" - станція метро "Лісова"

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50

Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутне таксі № 228

Станція метро "Героїв Дніпра" - станція метро "Теремки"

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

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