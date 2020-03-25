Через критичну ситуацію у ЗСУ Офіс президента України звернувся до керівників ОДА

Цю інформацію підтвердила заступник голови ОПУ Анна Коваленко, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у Володимира Зеленського звернулися за допомогою до голів ОДА. Їх закликали бути готовими до безоплатного надання допомоги в харчуванні для бійців ВСУ.

За словами Коваленко, критична ситуація в армії склалася через затримку підписання контрактів з компаніями-постачальниками харчування в армію.

"Компанії, які повинні були надавати послуги з харчування у військові частини ЗСУ, поінформували Міноборони України, що у зв'язку з коронавірусом і "форс-мажором" вони не в змозі його забезпечити. Міністерство оборони прийняло рішення продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році. Підготували відповідні зміни до бюджету, затвердили їх на Кабміні. Тепер зміни чекають на рішення Верховної Ради", – озвучила заступник глави ОПУ всі нюанси.

Вона також додала, що на даний момент вдалося домовитися з постачальниками поза договорів продовжувати забезпечувати військові частини ЗСУ до 25 березня. А для забезпечення поставок були залучені голови ОДА.

"...Вони повинні тримати контакт з військовими частинами, які дислоковані в їх областях, і у випадку необхідності всіляко сприяли обороні держави", - резюмувала Коваленко в спілкуванні з журналістами.

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