Концепти нової лінійки вин Villa Krim потрапили в мережу

В інтернеті з'явилися інсайдерські фото нової колекції вин від лідера українського алкогольного ринку винного бренду Villa Krim, пише Drinks.ua.

Як видно з фото, нова лінійка буде називатися «Appetite Collection». Родзинка колекції полягає в тому, що кожну з позицій виробник пропонує подавати до певної страви. Такі ось секретики компанії вдалося розкрити раніше часу, завдяки спритності респондентів, на яких у компанії вирішили протестувати новинку.

Як відомо, на таких заходах заборонено фотографувати, і надалі розголошувати будь-які особливості продукту до його виходу. Проте одна з гостей примудрилася сфотографувати концепти нової лінійки вин і викласти унікальне фото в мережі.

«Відчула себе вершителем доль, вибираючи етикетки для нової лінійки вин @Villa Krim. На фото мій фаворит. Ще й дегустація смачненька була, вже не терпиться побачити в магазині!» - поділилася вона своїми враженнями.

Цілком очікувано, пост дуже скоро було видалено. Але, як часто буває, те, що потрапило в мережу, складно видалити звідти безслідно. Так вийшло і цього разу. Збереглися скріни, і українці змогли дізнатися про новинку ще до її виходу. Залишилося загадкою лиш те, який саме з концептів вибрали в Villa Krim, але скоро це можна буде побачити на полицях магазинів.