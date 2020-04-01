Концепты новой линейки вин Villa Krim попали в сеть

В интернете появились инсайдерские фото новой коллекции вин от лидера украинского алкогольного рынка винного бренда Villa Krim, пишет Drinks.ua.

Как видно по фото, новая линейка будет называться «Appetite Collection». Изюминка коллекции заключается в том, что каждую из позиций производитель предлагает подавать к определенному блюду. Такие вот секретики компании удалось раскрыть раньше времени, благодаря проворности респондентов, на которых в компании решили протестировать новинку.

Как известно, на таких мероприятиях запрещено фотографировать, и вдальнейшем разглашать какие либо особенности продукта до его выхода. Однако одна из гостей ухитрилась сфотографировать концепты новой линейки вин и выложить уникальное фото в сети.

«Почувствовала себя вершителем судеб, выбирая этикетки для новой линейки вин @Villa Krim. На фото мой фаворит. Еще и дегустация вкусненькая была, уже не терпится увидеть в магазине!» - поделилась она своими впечатлениями.

Вполне ожидаемо, пост очень скоро был удален. Но, как часто бывает, то что попало в сеть, сложно удалить оттуда бесследно. Так, вышло и в этот раз. Сохранились скрины, и украинцы смогли узнать о новинке еще до ее выхода. Осталось загадкой только то, какой именно из концептов выбрали в Villa Krim, но скоро это можно будет увидеть уже на полках магазинов.