По факту далеко не всі лікарні готові до прийому заражених

В період спалаху епідемії коронавіруса в Україні назріває величезна проблема з медичними працівниками

Про те, що медиків масово звільняють, на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий український політтехнолог Денис Богуш, передає Politeka.

«По всій країні масово скорочують медиків (!) Не хочу говорити, де розробили цей сценарій, але це факт. Щоб був ще більший жах і хаос... Велике питання: на кого працює наша влада! ((((», – йдеться у повідомленні.

У якості доказів автор навів два факти. Перший – скорочення 47 медичних працівників у Сумському міському клінічному пологовому будинку пресвятої Діви Марії. На вулиці опинилися лікарі, які користувалися авторитетом у пацієнтів і пропрацювали в лікарні не один десяток років.

У Сумах звільняють з роботи 47 медиків під час карантину 📢 47 медичних працівників звільнять під час карантину. Замість коментаря журналістам, завідувачка викликала поліцію, аби поскаржитися на… звільнених медиків! Gepostet von Телекомпанія СТС am Dienstag, 31. März 2020

У коментарях під цим відео користувачі пишуть, що 23 березня також скоротили 50 фахівців інфекційної лікарні, яка єдина в Сумах може приймати хворих на коронавірус. Аналогічна ситуація і в Кривому Розі.

Другий факт – розповідь трьох лікарів відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Одеського клінічного медичного центру. Незважаючи на те, що влада говорять про 300 ліжок для прийому хворих з коронавірусом, наявність 19 лікарів-анестезіологів і 10 апаратів ШВЛ, насправді все набагато сумніше.

За словами медиків, у відділенні 12 ставок лікарів-анестезіологів, але є всього шість фахівців. Катастрофічно не вистачає медсестер: на все відділення їх чотири. Решта були у віці 60+ і масово написали заяви за власний рахунок. З 10 заявлених апаратів ШВЛ за фактом є тільки п'ять, два з яких лікарні передали благодійники. У відділенні також гостра нестача матеріалів і ліків, немає протоколів лікування коронавіруса.

У коментарях до посту Богуша користувачі розповідають про те, що медики сотнями звільняються самі за власним бажанням, а Міністерство охорони здоров'я наймає студентів.

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