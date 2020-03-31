Доктор Евгений Комаровский объяснил, почему в Украине нет тотальной смертности от вируса SARS-CoV-2, как, например, в Италии и Испании

По последним данным на утро 31 марта, число случаев заражения в Украине составило 549, из них 13 летальных.

По словам медика, в Украине подавляющее большинство людей прививают вакциной БЦЖ, которая определенным образом воздействует на новый вирус.

"Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией - у нас повального мора нету. Хотя куча народа приезжает из Италии... И в России нет повального мора. И в Беларуси нет... Этого же не спрячешь…Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции", - сказал Комаровский.

Отметим, с подобным заявлением выступили и эпидемиологи из США. Исследование обнародовано на medRxiv.

Посчитав соотношение случаев заражения (и смертности от вируса) к населению стран, где вирус распространяется стремительно (Италия, США, Бельгия, Нидерланды, Иран), исследователи увидели, что там эпидемия идет вчетверо быстрее и сильнее, чем в среднем по планете.

Отдельно исследователи выделили Китай, где БЦЖ делали с 1950-х, но в 1966-1976 годах прекратили прививать людей. Это, полагают авторы исследования, привело к появлении "слабой прослойки" населения, которая более других пострадала в КНР от эпидемии.

Кандидат биологических наук из Ярославского государственного педагогического университета Александр Соломонов сравнил карту распространения эпидемии на 28 марта с мировым атласом БЦЖ. Результаты убедили его в эффективности вакцины от туберкулеза.

Во многих европейских странах прививки от туберкулеза или не делаются, или делаются выборочно.

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