Все может изменится в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский показал, что не способен управлять государством и Украину ждет анархия

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политолог Сергей Таран в интервью на Ютуб-канале "Стена" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



К такому выводу он пришел, когда для борьбы с эпидемией президент обратился за помощью к олигархам.

По его словам, Игорь Коломойский, которого связывали с Зеленским, по всей видимости не может оказать ту поддержку, которая необходима в условиях эпидемии, а у президента нет четкого антикризисного плана ни противоэпидемиологического, ни экономического.



"Поэтому мы обсуждаем введение чрезвычайного положения, которое предусматривает жесткие меры и комендантский час. Но как это поможет в борьбе с эпидемией? Стратегии по обустройству больниц, закупке аппаратов ИВЛ при этом нет", - отметил политолог.

Перестановки в правительстве, ОП и смене генпрокурора говорит о том, что у президента все еще нет команды и надежных кадров, полагает политолог.

Ранее, Андрей Пальчевский рассказал, что президент Владимир Зеленский может рассматривать вариант введения в Украине военного положения.

По его словам, президент уже имеет диктаторские полномочия.

«Сейчас у Зеленского на самом деле диктаторские полномочия. Вот Виктору Орбану в Венгрии дали диктаторские полномочия на время борьбы с коронавирусом. Как вы знаете, в нашем парламенте никто это даже не обсуждал, потому что у нас полномочия такие у Зеленского давным-давно есть. Два телефонных звонка - хочешь судью поменял, хочешь – руководителя парламента», - заявил журналист.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.









