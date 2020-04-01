По факту далеко не все больницы готовы к приему зараженных

В период вспышки эпидемии коронавируса в Украине назревает огромная проблема с медицинскими работниками

О том, что медиков массово увольняют, на своей странице в Фейсбуке пишет известный украинский политтехнолог Денис Богуш, передает Politeka.

«По всей стране массово сокращают медиков (!) Не хочу говорить, где разработали этот сценарий, но это факт. Чтобы был еще больший ужас и хаос... Большой вопрос: на кого работает наша власть! ((((», – говорится в сообщении.

В качестве доказательств автор привел два факта. Первый – сокращение 47 медицинских работников в Сумском городском клиническом родильном доме пресвятой Девы Марии. На улице оказались врачи, которые пользовались авторитетом у пациентов и проработали в больнице не один десяток лет.

У Сумах звільняють з роботи 47 медиків під час карантину 📢 47 медичних працівників звільнять під час карантину. Замість коментаря журналістам, завідувачка викликала поліцію, аби поскаржитися на… звільнених медиків! Gepostet von Телекомпанія СТС am Dienstag, 31. März 2020

В комментариях под этим видео пользователи пишут, что 23 марта также сократили 50 специалистов инфекционной больницы, которая единственная в Сумах может принимать больных с коронавирусом. Аналогичная ситуация и в Кривом Роге.

Второй факт – рассказ троих врачей отделения анестезиологии с койками интенсивной терапии Одесского клинического медицинского центра. Несмотря на то, что власти говорят о 300 койках для приема больных с коронавирусом, наличии 19 врачей-анестезиологов и 10 аппаратов ИВЛ, на самом деле все гораздо печальней.

По словам медиков, в отделении 12 ставок врачей-анестезиологов, но есть всего шесть специалистов. Катастрофически не хватает медсестер: на все отделение их четыре. Остальные были в возрасте 60+ и массово написали заявления за собственный счет. Из 10 заявленных аппаратов ИВЛ по факту есть только пять, два из которых больнице передали благотворители. В отделении также острая нехватка расходников и лекарств, нет протоколов лечения коронавируса.

В комментариях к посту Богуша пользователи рассказывают о том, что медики сотнями уходят сами по собственному желанию, а Министерство здравоохранения нанимает студентов.

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