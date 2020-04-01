Російська співачка Лоліта Мілявська висловила свою позицію щодо Криму



Її слова передають Вести.

Раніше, вона говорила, що вважає Крим українським.

"Для мене Крим - це Україна, в душі. І коли я приїжджаю в Крим, співаю українською мовою", - сказала вона в одному з інтерв'ю.

На її думку, ці слова вирвали з контексту.

"Сталося вкидання. По-перше, я не висловлювалася ні за, ні проти. Я сказала: Не важливо, які зелені чоловічки б не були головне, щоб не вбивали," пояснила Лоліта.

Крім того, вона висловилася про ситуацію на Донбасі.



"Коли я в останній раз була на Донбасі, ніяких військових там не бачила", - заявила співачка.

З приводу Криму, вона не може сказати, який з країн він належить.

"Коли у мене запитують, чий Крим, я кажу: "Мій!". Тому що звідти пішло життя моїх батьків. Я не політик, я не знаю і принципово не вчу історію, тому що вона настільки переписана. Я відсторонилася від цієї інформації і не знаю, де правда. І для мене важливо, щоб ніхто не вбивав. Люди не хочуть воювати — це хвора психіка хоче воювати", – заявила вона.



Нагадаємо, після незаконних гастролей в окупованому Росією Криму Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну.



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