Российская певица Лолита Милявская предстала в новом стильном образе и опубликовала соответствующее фото

Звезда появилась в коротком красном платье-пиджаке, пишет Рoliteka.net. Артистка опубликовала соответствующий снимок в своем Инстаграм.

Благодаря наряду были видны ровные длинные ножки звезды. Образ завершали украшения и туфли-лодочки.

"Всем всего хорошего в хмурую зиму! Выбирайте все яркое и солнышко подтянется) 🩱👠⛑ Не обращайте внимания на то, «что скажут люди»☝! «Княгиня Марья Алексевна» всегда вставит свои 5 копеек 😂 Помните цитату из Классика?) Вперед 😘🙌❤", - написала Лолита.

Всего за 10 минут пост артистки собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка ❤️❤️", "Какая хорошенькая🤗Лоллочка Богиня👏👏👏Молодец👍", "Лола вы супер!!!💫", "Лолита Вы 🔥🔥", "Красный-это на все 💯 ваш цвет!🔥", "Шикарно просто нет слов🔥🔥🔥🔥🔥", "Сегодня видела Вас во сне❤️", "Хороша!!!!🌹🌹🌹", "Ого ) вы бомба", "Вауууу!!! Шикарно выглядите, Лола!!! 🤤😍🌺", "Красотка !!!!!", "Роскошная женщина 🔥😍 А какие ноги 😍🔥😍🔥😍🔥😍🔥😍🔥😍", "Как всегда, Лолачка шикарна😍👍так держать!!!🌹🌹", "Вау👍👏", "Красотка", "Очень хорошо село платья 👍", "Вы потрясающая и такая настоящая ❤", "Какие у Вас потрясающе красивые ноги", "Лолита, ты супер!❤️", "Ваууууууу❤️", "Моя любимая бомба Лола😍😍🤤🤤", "Лола, ты просто зажигалка 🔥. Хоть сейчас в пуанты 😂😂", "Как вы похудели", "Супер 👍", "Ого, просто бомба", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно фанаты Лолиты Милявской нашли архивное видео и разместили его в Инстаграм.

На кадрах украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки общается с журналистами, как вдруг слышит выкрик: "Я хочу тебя, Вера!"

Как оказалось, рядом присутствовала Лолита. Артистка со своей фирменной звездой на голове пригласила Лолиту к себе со словами: "Иди сюда, моя хорошенька, диссидентка тоже".

Ранее мы писали, что Лолита вновь оказалась в центре внимания из-за своих высказываний относительно Крыма.

В разговоре с журналистами, певица заявила о том, что заезжала в Крым со стороны России, поскольку имеет гражданство РФ.

Напомним, что скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании: "Я хочу тебя...".

Как сообщала Politeka, что Лолита ответила россиянам, чей Крым: "когда я туда приезжаю...".

Также Politeka писала, что Лолита в одном полотенце показала свое "женское русло": пикантное видео облетело сеть.