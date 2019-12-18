Певица Лолита Милявская предстала перед публикой в весьма странном наряде

Вокалистка приехала на большой концерт "Нового радио". Короткий наряд знаменитости подчеркивал стройность и длину ног, об этом сообщает Politeka.net.

Лолита Милявская не соизволила переодеваться для выхода на сцену. Звезда, которая называет себя женщиной без комплексов, так и появилась перед зрителями.

Лолита уверенно заявила: "Пусть я вышла не в концертном костюме, но посмотрите, какие о**** ноги".

Звезда озадачила зрителей таким вопросом: "Я понимаю, что вас уже тошнит от всех этих песен, но я для вас все равно сегодня спою. Конечно, если так подумать, то я гожусь разве что на роль пожилой Снегурочки. А разве вам нужна пожилая Снегурочка?" Зрители ответили, что нужна.

Выступление Лолиты было триумфальным, зрители не хотели отпускать со сцены свою любимицу.

Напомним, ранее 56-летняя артистка Лолита Милявская поразила откровенными снимками с певцом Николаем Басковым.

В своем микроблоге в Инстаграм Лолита поделилась рядом горячих снимков с Басковым. Фото сделаны на вручении премий телеканала MusicBoxGold. Лолита предстала в невероятно соблазнительном наряде: сразу скинула десяток лет. На артистке в этот вечер был темный боди с кружевами, а сверху прозрачное платье-балахон с пышными рукавами. На Баскове красный пиджак и белая рубашка.

Артисты страстно обнимаются, а на одном из кадров даже касаются губами друг друга. От таких взрывных фото у поклонников певицы снесло крышу. Комментирующие подметили, что Милявская и Басков на самом деле хорошо смотрятся друг с другом.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, любовница Баскова выходит замуж: появились фото невесты, разбившей чужую семью.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».