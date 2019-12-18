Певица Лолита Милявская предстала перед публикой в весьма странном наряде

Вокалистка приехала на большой концерт "Нового радио". Короткий наряд знаменитости подчеркивал стройность и длину ног, об этом сообщает Politeka.net.

 Лолита Милявская не соизволила переодеваться для выхода на сцену. Звезда, которая называет себя женщиной без комплексов, так и появилась перед зрителями.

View this post on Instagram

❤😂✌ Лолита без мата,это не Лолита • Знаете Лолита очень красиво материться 😂✌❤ • #ЛолитаМилявская #МилявскаяЛолита #Милявская #Лолита

Популярные статьи сейчас

Тодоренко обнажила грудь и показала самое дорогое, что у нее есть: "Это божественно!"

Звезды внезапно выдвинули Путину жесткое требование: "Проживи Началова чуть дольше..."

Каменских, Кароль и Дорофеева померились прелестями в смелых нарядах: размер и форма на любой вкус

Сын Королевой и Тарзана спел песню украинца и взбесил россиян: «Пора родину защищать!»
Показать еще

A post shared by 🖤🌹ФАН-аккаунт о самой лучшей🌹🖤 (@my_love_lolita) on

Лолита уверенно заявила: "Пусть я вышла не в концертном костюме, но посмотрите, какие о**** ноги".

Звезда озадачила зрителей таким вопросом: "Я понимаю, что вас уже тошнит от всех этих песен, но я для вас все равно сегодня спою. Конечно, если так подумать, то я гожусь разве что на роль пожилой Снегурочки. А разве вам нужна пожилая Снегурочка?" Зрители ответили, что нужна.

Выступление Лолиты было триумфальным, зрители не хотели отпускать со сцены свою любимицу.

лолита

Напомним, ранее 56-летняя артистка Лолита Милявская поразила откровенными снимками с певцом Николаем Басковым.

В своем микроблоге в Инстаграм Лолита поделилась рядом горячих снимков с Басковым. Фото сделаны на вручении премий телеканала MusicBoxGold. Лолита предстала в невероятно соблазнительном наряде: сразу скинула десяток лет. На артистке в этот вечер был темный боди с кружевами, а сверху прозрачное платье-балахон с пышными рукавами. На Баскове красный пиджак и белая рубашка.

Артисты страстно обнимаются, а на одном из кадров даже касаются губами друг друга. От таких взрывных фото у поклонников певицы снесло крышу. Комментирующие подметили, что Милявская и Басков на самом деле хорошо смотрятся друг с другом.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, любовница Баскова выходит замуж: появились фото невесты, разбившей чужую семью.

Также Politeka писала, что  дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».