Российская певица Лолита Милявская высказала свою позицию относительно Крыма
Ее слова передают Вести.
"Произошел вброс. Во-первых, я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала: Не важно, какие зеленые человечки бы ни были — главное, чтобы не убивали," — пояснила Лолита.
Кроме того, она высказалась о ситуации на Донбассе.
"Когда я в последний раз была на Донбассе, никаких военных там не видела", - заявила певица.
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По поводу Крыма, она не может сказать, какой из стран он принадлежит.
"Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: "Мой!". Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей. Я не политик, я не знаю и принципиально не учу историю, потому что она настолько переписана. Я отстранилась от этой информации и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать", – заявила она.
Напомним, после незаконных гастролей в оккупированном Россией Крыму Лолите Милявской запретили въезд в Украину.
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