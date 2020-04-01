Российская певица Лолита Милявская высказала свою позицию относительно Крыма



Ее слова передают Вести.

Ранее, она говорила, что считает Крым украинским.

"Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", - сказала она в одном из интервью.

По ее мнению, эти слова вырвали из контекста.

"Произошел вброс. Во-первых, я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала: Не важно, какие зеленые человечки бы ни были — главное, чтобы не убивали," — пояснила Лолита.

Кроме того, она высказалась о ситуации на Донбассе.



"Когда я в последний раз была на Донбассе, никаких военных там не видела", - заявила певица.

По поводу Крыма, она не может сказать, какой из стран он принадлежит.

"Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: "Мой!". Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей. Я не политик, я не знаю и принципиально не учу историю, потому что она настолько переписана. Я отстранилась от этой информации и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать", – заявила она.



Напомним, после незаконных гастролей в оккупированном Россией Крыму Лолите Милявской запретили въезд в Украину.



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