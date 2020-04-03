Скандальні Олена Зайцева і Геннадій Дронов будуть відбувати весь строк покарання – 10 років

Верховний суд залишив у силі рішення судів попередньої інстанції, що приговорили винуватців страшної ДТП у Харкові до 10 років позбавлення волі. Судове засідання відбулося 3 квітня і проходило в онлайн-режимі у зв'язку з карантином.

Верховний суд відмовив захисникам обох засуджених в оскарженні рішень судів попередньої інстанції. У свою чергу, рішення ВС оскарженню не підлягає. Таким чином, вирок до 10 років позбавлення волі став для Зайцевої та Дронова остаточним.

Зазначимо, що перед початком засідання адвокат сім'ї постраждалих розповів, що Зайцева мала намір відмінити свій вирок через Верховний суд і закрити справу.

Нагадаємо, що Зайцева і Дронов були визнані винними у скоєнні страшної ДТП на вулиці Сумській в Харкові в жовтні 2017 року. Тоді позашляховик Lexus RX, за кермом якого була 20-річна Зайцева, вилетів на тротуар, де пішоходи чекали зеленого світла. В результаті ДТП загинули шість і постраждали п'ятеро людей. Дронов був за кермом Volkswagen, який зіткнувся з машиною Зайцевої.

Раніше суд прийняв рішення про укладення обох учасників ДТП під варту. Однак, стало відомо, що засуджені вирішили оскаржити свої вироки.

Нагадаємо, Зайцеву можуть випустити з в'язниці вже 3 квітня: новий поворот у справі про ДТП в Харкові.

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