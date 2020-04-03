Святкування Великодня в Україні опинилося під загрозою через карантин

На час карантину, який поки продовжено до 24 квітня, в Україні заборонені всі масові релігійні заходи. А це означає, що у віруючих не буде можливості відсвяткувати і Великдень, який цього року припадає на 19 квітня. У зв'язку з цим у регіонах вже шукають можливості організувати свято для людей, не порушуючи правила карантину.

Згідно з постановою Кабміну, до 24 квітня в Україні під забороною проведення всіх масових заходів, у тому числі культурних, розважальних, спортивних соціальних і релігійних. Однак, це рішення, вірогідно, засмутить багатьох віруючих, які чекають православного (19 квітня) і католицького (12 квітня) Великодня.

Втім, регіональна влади не втрачає надії організувати свято без масових скупчень людей. Так, мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що у них в регіоні паски будуть освячувати на хлібозаводах, щоб, купивши в магазині, людям не треба було йти у храми для освітлення.

Також в Україні будуть організовані трансляції пасхальних богослужінь на місцевих телеканалах. Втім, будуть і додаткові обмеження. Так, влада вирішила відмовитися від додавання нічного міського транспорту у великодню ніч, а в Житомирському міському ВІДГ обмежать для відвідування кладовища і заборонять там рух легкових автомобілів.

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