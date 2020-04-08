Російський актор Іван Охлобистін, який є прихильником терористів "Л/ДНР" і фанатом "російського світу", зробив скандальну заяву

Так, Охлобистін красномовно висловився про ситуацію в Україні, заявивши, що українці і росіяни – назавжди залишаться братами.

При цьому скандальний артист додав, що Україна, як держава, ніколи не загине – країна просто переживає глобальні зміни. Таку заяву Охлобистін зробив в інтерв'ю виданню Дні.Ру.

"Багато патріотів роблять помилку, вважаючи, що Україна загине. Ні фіга вона не загине – тому що сьогодні вона переживає все те, що у нас було в кінці 80-х – початку 90-х. А це глобальні геополітичні зміни. У підсумку, я думаю, ми все одно будемо братами, друзями, добрими сусідами. Тому що неможливо розлучити одну єдину біомасу", – зазначив актор.

Також він додав, що так зване "примирення" відбудеться нескоро, так як для цього повинні змінитися кілька поколінь.