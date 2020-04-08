Російський актор Іван Охлобистін, який є прихильником терористів "Л/ДНР" і фанатом "російського світу", зробив скандальну заяву
Так, Охлобистін красномовно висловився про ситуацію в Україні, заявивши, що українці і росіяни – назавжди залишаться братами.
При цьому скандальний артист додав, що Україна, як держава, ніколи не загине – країна просто переживає глобальні зміни. Таку заяву Охлобистін зробив в інтерв'ю виданню Дні.Ру.
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"Багато патріотів роблять помилку, вважаючи, що Україна загине. Ні фіга вона не загине – тому що сьогодні вона переживає все те, що у нас було в кінці 80-х – початку 90-х. А це глобальні геополітичні зміни. У підсумку, я думаю, ми все одно будемо братами, друзями, добрими сусідами. Тому що неможливо розлучити одну єдину біомасу", – зазначив актор.
Також він додав, що так зване "примирення" відбудеться нескоро, так як для цього повинні змінитися кілька поколінь.
"Кілька поколінь можуть, звичайно, вирости з гаслом "м*скаляку на гіляку". Але пройде час, цей морок розвіється", – підсумував актор.
Також раніше повідомлялося, що він заявив, що не проти відправитися в "ДНР" і воювати на їхньому боці. Він стверджує, що взяв би з собою і сім'ю, але згадав, що має священний сан.
"В силу того, що у мене священний сан, я вбивати не можу, але я б міг допомагати по адміністративно-господарській частині або ще щось робити. Можу, наприклад, підтримувати солдатів, подавати кулеметні стрічки…", - заявив актор.
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