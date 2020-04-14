Органи місцевого самоврядування зловживали постановою МОЗ

Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Politeka.net.

За його словами, вже сьогодні, 14 квітня, постанова МОЗ про роботу ринків буде визнана такою, що втратила чинність.

"Факти, які були виявлені протягом дії цієї постанови, та зловживання органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах, хоча там було чітко прописано, коли ми можемо відкривати, як керівництво ринку має забезпечити відвідувачів і працівників ринку засобами індивідуального захисту, - ми маємо божевільні порушення. З завтрашнього дня моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила силу, і ми не будемо в цьому працювати, здорового глузду немає", - заявив Ляшко в ефірі українського телеканалу.

Він також додав, що рішення про дозвіл роботи продуктових ринків у період карантину було прийнято з метою стабілізації цінової ситуації та підвищення доступності продуктів харчування для споживачів, але органи місцевого самоврядування почали зловживати цим документом.

Зазначимо, що 31 березня МОЗ дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови, якщо на місцях будуть дотримуватися протиепідемічні заходи.

Раніше ми розповідали про те, що українці повинні забути про життя без масок. За словами спецпредставника ВООЗ з питань пандемії, маски дають впевненість мільйонам людей в захисті на час, поки не буде знайдена вакцина від уханьського вірусу.

"Я впевнений, що деяка форма захисту особи стане нормою, не в останню чергу, щоб заспокоїти людей", - додав спецпредставник ВООЗ, підкресливши, що люди повинні звикнути до нового способу життя після пандемії.

"Так, ми повинні будемо носити маски. Так, повинно бути більше фізичної дистанціювання. Так, ми повинні захищати вразливих", - пояснив Набарро.

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

Також Politeka писала, що у Моз назвали нові терміни закінчення карантину, "якщо ми не будемо...".