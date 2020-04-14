Українців за підпал трави і забруднення повітря будуть карати по-новому
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, Парламент посилив кримінальну і адміністративну відповідальність для українців за підпал сухої трави і забруднення атмосферного повітря.
За відповідний законопроект проголосували 328 народних депутатів.
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Документом передбачено збільшення розміру штрафу за забруднення повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах і самовільне випалювання сухої трави.
Штраф за забруднення повітря зріс з 100−200 до 1800−3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 30 600 61 200 гривень + обмеження волі до 3 років).
Що стосується забруднення або знищення об'єктів рослинного світу (підпал лісу, трави, очерету за містом), то в цьому випадку порушникам доведеться заплатити штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень. Також передбачено обмеження волі строком від двох до п'яти років.
Також були збільшені штрафи за виникнення пожежі в лісі через порушення вимог пожежної безпеки — від 4590 до 15 300 гривень.
За самовільне випалювання рослинності або її залишків українцям доведеться заплатити до 21 тисячі штрафу, а за самовільне випалювання рослинності або її залишків на території природно-заповідного фонду - від 12240 до 30,6 тисяч гривень.
Раніше ми розповідали про те, що протягом кількох днів у зоні відчуження під Києвом "спалахнули" пожежі, які знищували все на своєму шляху.
Вже вчора вогонь підійшов до ЧАЕС, через що місцеві жителі почали залишати свої будинки і втекти від вогню.
З вогнем пожежники борються з 4 квітня і досі не можуть остаточно його загасити. Масштабні пожежі в зоні відчуження знищили старі кладовища, ліси, болота і принаймні 12 колишніх сіл.
Вже пізніше стало відомо, що масштабні пожежі поблизу ЧАЕС могли виникнути після навмисного підпалу трави. Одним з таких "героїв" виявився 37-річний житель, який за місцем проживання вирішив спалити сміття.
Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.
Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем велика пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.
Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"