Українців за підпал трави і забруднення повітря будуть карати по-новому

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Парламент посилив кримінальну і адміністративну відповідальність для українців за підпал сухої трави і забруднення атмосферного повітря.

За відповідний законопроект проголосували 328 народних депутатів.

Документом передбачено збільшення розміру штрафу за забруднення повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах і самовільне випалювання сухої трави.

Штраф за забруднення повітря зріс з 100−200 до 1800−3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 30 600 61 200 гривень + обмеження волі до 3 років).

Що стосується забруднення або знищення об'єктів рослинного світу (підпал лісу, трави, очерету за містом), то в цьому випадку порушникам доведеться заплатити штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень. Також передбачено обмеження волі строком від двох до п'яти років.

Також були збільшені штрафи за виникнення пожежі в лісі через порушення вимог пожежної безпеки — від 4590 до 15 300 гривень.

За самовільне випалювання рослинності або її залишків українцям доведеться заплатити до 21 тисячі штрафу, а за самовільне випалювання рослинності або її залишків на території природно-заповідного фонду - від 12240 до 30,6 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали про те, що протягом кількох днів у зоні відчуження під Києвом "спалахнули" пожежі, які знищували все на своєму шляху.

Вже вчора вогонь підійшов до ЧАЕС, через що місцеві жителі почали залишати свої будинки і втекти від вогню.

З вогнем пожежники борються з 4 квітня і досі не можуть остаточно його загасити. Масштабні пожежі в зоні відчуження знищили старі кладовища, ліси, болота і принаймні 12 колишніх сіл.

Вже пізніше стало відомо, що масштабні пожежі поблизу ЧАЕС могли виникнути після навмисного підпалу трави. Одним з таких "героїв" виявився 37-річний житель, який за місцем проживання вирішив спалити сміття.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

Як повідомляла Politeka, слідом за Чорнобилем велика пожежа спалахнула прямо під Києвом: кадри вогняного ПП.

Також Politeka писала, що отруйні пожежі в Чорнобилі не вщухають, рятувальники показали найнебезпечніше місце: "Пече!"