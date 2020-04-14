Украинцев за поджог травы и загрязнение воздуха будут наказывать по-новому

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Парламент ужесточил уголовную и административную ответственность для украинцев за поджог сухой травы и загрязнение атмосферного воздуха.

За соответствующий законопроект проголосовали 328 народных депутатов.

Документом предусмотрено увеличение размера штрафа за загрязнение воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой травы.

Штраф за загрязнение воздуха вырос с 100−200 до 1800−3600 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 30 600 — 61 200 гривен + ограничение свободы до 3 лет).

Что касается загрязнения или уничтожения объектов растительного мира (поджог леса, травы, камышей за городом), то в этом случае нарушителям придется заплатить штраф от 91 800 до 153 тысяч гривен. Также предусмотрено ограничение свободы сроком от двух до пяти лет.

Также были увеличены штрафы за возникновение пожара в лесу из-за нарушения требований пожарной безопасности — от 4590 до 15 300 гривен.

За самовольное выжигание растительности или ее остатков украинцам придется заплатить до 21 тысячи штрафа, а за самовольное выжигание растительности или ее остатков на территории природно-заповедного фонда - от 12240 до 30,6 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что на протяжении нескольких дней в зоне отчуждения под Киевом "бушевали" пожары, которые уничтожали все на своем пути.

Уже вчера огонь подошел к ЧАЭС, из-за чего местные жители начали покидать свои дома и бежать от огня.

С огнем пожарные борются с 4 апреля и до сих пор не могут окончательно его потушить. Масштабные пожары в зоне отчуждения уничтожили старые кладбища, леса, болота и по крайней мере 12 бывших сел.

Уже позже стало известно, что масштабные пожары вблизи ЧАЭС могли возникнуть после умышленного поджога травы. Одним из таких "героев" оказался 37-летний житель, который по месту жительства решил сжечь мусор.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем крупный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"