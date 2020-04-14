Російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов, який протягом кількох років працював на українському телебаченні, зробив скандальну заяву про Україну

Незважаючи на те, що Сосєдов працював в Україні, він не раз був помічений за виступами з антиукраїнською риторикою.



В останній раз, на пропагандистському телеканалі “НТВ” він заявив, що “в Україні немає ніякої незалежності”.

"Справа в тому, що Україна веде себе так, як їй не дозволено поводитися, відмовляється від артистів, не пускає того, іншого, третього, п'ятого, десятого, тому що їй так дозволяє, бачите, Європа. Хто там за ним стоїть. Тому що маленька країна, в якій немає ніякої незалежності, в якій погана економіка, в якій немає нічого, що повністю залежить від Росії, миру, вона не може сама робити такі рухи", - заявив Сосєдов.

Варто відзначити, що шоумен запропонував вводити візи для українців і зазначив, що "Україна веде себе по-хамськи", а також додав, що українці ще поплатяться РФ.

Також раніше повідомлялося, що Сосєдов підтримує агресивну політику президента РФ Володимира Путіна і захоплюється його рішенням про анексію Кримського півострова.

"Після 2014 року я в Криму не був, який, звичайно ж, вважаю російським. Катерина II з Потьомкіним відвойовували його у турків не для України. Коли СРСР розпався, Крим треба було відразу забирати. Але дірвався до влади вічно п'яний Єльцин, якого я вважаю державним злочинцем, бездарно профукав велику країну", - заявив Сосєдов.

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