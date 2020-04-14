Погода в Україні буде змінюватися - холодний атмосферний фронт, який приніс різке похолодання, дощі і сніг, зміститься на схід

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У ніч на середу, 15 квітня, опади будуть у східних областях, на півдні, в Дніпрі і районах. А вже вдень 15 квітня в більшості областей України буде сухо. Дощі затримаються тільки в східній частині.

Наголошується, що повітря все ще буде холодним. Вночі заморозки 0-5 градусів очікуються в західних, північних областях, у більшості центральних областей.

На півдні та сході вночі 1 +5 градусів. Завтра вдень температура повітря в Україні підніметься до + 7 + 13 градусів.

15 квітня, по всій Україні напрямок вітру буде з північного заходу і з поривами до штормових значень.

Завтра у Києві опади малоймовірні, фронт вже буде далеко. Найближчої ночі ймовірність заморозки 1-3 градуси, вдень в середу потеплішає до + 8 + 10 градусів.

Вітер в столиці з північного заходу.

Зараз атмосферний фронт перетинає Україну і контрасти в зоні фронту значні: перед фронтом + 15 + 19 градусів, за фронтом + 3 + 6 градусів.

16-17 квітня потеплішає, але буде сильний північно-західний вітер, 18 квітня, на Великдень знову трохи похолодає.

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