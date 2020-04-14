Погода в Украине будет меняться - атмосферный холодный фронт, который принес резкое похолодание, дожди и снег, сдвинется на восток

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь на среду, 15 апреля, осадки еще будут в восточных областях, на юге, в Днепре и районах. А уже днем ​​15 апреля в большинстве областей Украины будет сухо. Дожди задержатся только в восточной части.

Отмечается, что воздух все еще будет холодным. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей.

На юге и востоке ночью 1 +5 градусов. Завтра днем ​​температура в Украине поднимется до +7 +13 градусов.

15 апреля, по всей Украине направление ветра будет с северо-запада и с порывами до штормовых значений.

Завтра в Киеве осадки маловероятны, фронт уже будет далеко. Ближайшей ночью вероятность заморозков 1-3 градуса, днем ​​в среду потеплеет до +8 +10 градусов.

Ветер в столице будет с северо-запада.

Сейчас атмосферный фронт пересекает Украину и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом +15 +19 градусов, за фронтом +3 +6 градусов.

16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает.

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