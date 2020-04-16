Президент України Володимир Зеленський відправився в заплановане відрядження на Закарпатті

Про робочу поїздку гаранта стало відомо з Телеграм-каналу Офісу Президента, передає Рoliteka.net.

Так, глава держави ознайомиться з ходом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, а також поспостерігає за проведенням ротного тактичного навчання 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Раніше з'явилася інформація, що президент їде в Ужгород, щоб представити нового голову Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, в цей час Моз зробив попередження з приводу горілого з-за пожеж вирують у чорнобильських лісах, що стосується, в першу чергу, киян.

Глава Моз Максим Степанов прокоментував ситуацію в Зоні відчуження. За його словами, людям з хронічними захворюваннями легенів або серцево-судинними захворюваннями не варто виходити з дому.

"Радіаційний фон станом на 14 квітня у Житомирській, Київській областях і р. Києві - в нормі. Тому з цієї сторони небезпеки немає. У той же час моніторимо ситуацію і бачимо підвищення різних часток горей в повітрі... (треба, - ред.)пити більше води, робити вологе прибирання приміщення", - зазначив Степанов.

Як повідомляє прес-служба ДСНС в Київській області, станом на ранок 16 квітня відкритого вогню в Чорнобильській зоні немає, проте все ще тліє трава, тому рятувальники продовжують роботу.

Раніше ми повідомляли, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зибцев попередив, що після 20 квітня можливе повторне займання в Зоні відчуження.

"Потрібно чекати другу хвилю... Потрібно надати підтримку лісництвам, які знаходяться по периметру Чорнобиля, щоб вони не допустили пожежі. Зараз треба планувати, щоб до 20 квітня була повна готовність. Потрібно забезпечити патрулювання поліції, потрібна повна мобілізація", - заявив експерт.

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинулася на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

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