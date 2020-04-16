Президент Украины Владимир Зеленский отправился в запланированную командировку на Закарпатье

О рабочей поездке гаранта стало известно из Телеграм-канала Офиса Президента, передает Рoliteka.net.

Так, глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, а также понаблюдает за проведением ротного тактического учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ранее появилась информация, что президент едет в Ужгород, чтобы представить нового главу Закарпатской ОГА.

Напомним, в это время Минздрав сделал предупреждение по поводу гари в воздухе из-за бушующих пожаров в чернобыльских лесах, что касается, в первую очередь, киевлян.

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал ситуацию в Зоне отчуждения. По его словам, людям с хроническими заболеваниями легких или с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит выходить из дома.

"Радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской областях и г. Киеве - в норме. Поэтому с этой стороны опасности нет. В то же время мониторим ситуацию и видим повышение разных долей горей в воздухе... (надо, - ред.)пить больше воды, делать влажную уборку помещения", - отметил Степанов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, по состоянию на утро 16 апреля открытого огня в Чернобыльской зоне нет, однако все еще тлеет трава, поэтому спасатели продолжают работу.

Ранее мы сообщали, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев предупредил, что после 20 апреля возможно повторное возгорание в Зоне отчуждения.

"Нужно ожидать вторую волну... Нужно предоставить поддержку лесничествам, которые находятся по периметру Чернобыля, чтобы они не допустили пожары. Сейчас надо планировать, чтобы до 20 апреля была полная готовность. Нужно обеспечить патрулирование полиции, нужна полная мобилизация", - заявил эксперт.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

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