Український боксер Олександр Усик висловив свою думку, як досягти миру в Україні

Він впевнений, що українцям, насамперед потрібно навести дружбу всередині країни.

«Нам треба всередині себе спочатку помиритися. Перше: не розділяти. Друге: не звалювати на попередників. А то у нас виходить так, що у всьому, що у нас не виходить в житті винен хтось інший. Всередині країни треба навести дружбу, щоб не поділяли на московських, або на київських, або на западенців, або якось ще. Це погано, що ми поділяємо», - впевнений боксер.

Також він підкреслив, що не потрібно звертати уваги на сусідів і будувати своє життя.

«Потрібно всередині себе не заздрити сусідові, що він їздить на крутій тачці. Не заздрити сусідці, що у неї з'явився хлопець на машині, не заздрити, що немає телефону. Жити, радіти, кидатися сніжками, обливатися водою», - зазначив він.

Раніше український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів у РФ. За його словами, росіяни не винні в тому, що сталося на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, які нагорі, чогось не поділили".

Також він виступив проти декомунізації в Україні, оскільки "Радянського Союзу у нас в країні немає".

Він також дав пораду прихильників такої ідеї, запропонувавши їм повіситися, так як вони народилися в СРСР.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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