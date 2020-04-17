Украинский боксер Александр Усик высказал свое мнение, как достичь мира в Украине
Он уверен, что украинцам, прежде всего нужно навести дружбу внутри страны.
«Нам надо внутри себя сначала помириться. Первое: не разделять. Второе: не сваливать на предшественников. А то у нас выходит так, что во всем, что у нас не получается в жизни виноват кто-то другой. Внутри страны надо навести дружбу, чтоб не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или как то еще. Это плохо, что мы так разделяем», - уверен боксер.
Также он подчеркнул, что не нужно обращать внимания на соседей и строить свою жизнь.
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«Нужно внутри себя не завидовать соседу, что он ездит на крутой тачке. Не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине, не завидовать, что нет телефона. Жить, радоваться, бросаться снежками, обливаться водой», - отметил он.
Ранее украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ. По его словам, россияне не виноваты в том, что произошло на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые наверху, чего-то не поделили".
Также он выступил против декоммунизации в Украине, поскольку "Советского Союза у нас в стране нет".
Он также дал совет сторонникам такой идеи, предложив им повеситься, так как они родились в СССР.
Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.
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