Пожежа на Житомирщині, почали горіти вже не тільки ліси, а й будинки і кладовище

Цими вражаючими фото поділився з ВВС News Україна овруцький фотограф Віталій Юшкевич на офіційній сторінці видання в Facebook.

"Район у вогні. Горять хати, діти знаходять порятунок у канаві з водою", - розповідає він.

Зокрема, у Житомирській області площа пожежі становить 2 тис. гектарів на території Виступовицкого лісництва і 700 гектарів на території Бережестського лісництва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники уточнюють, що мова йде не про "відкриті вогнища горіння", а про тління трав'яного настилу та пеньків.

Прес-секретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник розповів, що з епіцентру природних пожеж в Житомирській області евакуювали вже понад 50 місцевих жителів.

За словами Мельника, евакуювали переважно людей у віці від 70 до 90 років. Правда, серед евакуйованих є і молодь. Зараз людей поселили у тимчасові помешкання. Переважно, це будинки культури та школи. Також притулок надали місцеві жителі села Гладковичи і сусідніх сіл.

До гасіння Житомирських лісів залучено 655 осіб та 108 одиниць техніки, з них від Держнс 125 осіб і 31 одиниця техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено 6 скидів (48 тонн води).

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко показав карту осередків лісових пожеж у Київській та Житомирській областях.

Він повідомив, що в основному горить не ліс, а лісова підстилка - суха торішня трава, очерет і тільки в разі сильних поривів вітру має місце верхова пожежа.

"Вчора було 15 осередків. Сьогодні до ранку було ліквідовано 6 і локалізовано ще 5. По 4-му працюємо. Для гасіння залучено 3 літаки, пожежний потяг, близько 100 одиниць спецтехніки та понад 600 чоловік особового складу», - зазначив Геращенко.

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