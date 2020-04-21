Погода в Україні 22 квітня буде холодна і вітряна

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Найближчої вночі очікується +2… +5 градусів з локальними заморозками. А вдень повітря прогріється лише до +10… +14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, +14… +17 градусів.

У середу Україну зачепить атмосферний фронт, тому можливі окремі незначні дощі на заході, в центральній частині і на сході. Однак зазначені території можуть відбутися просто і лише хмарністю.

На півдні України у середу, 22 квітня буде сонячно.

Вітер по всій території країни північний, північно-західний, поривчастий.

Трохи забігаючи вперед, хочу повідомити обнадійливий прогноз - циклон, який прийде до нас в суботу, 25 квітня, принесе в більшість областей України, крім півдня, впевненіше дощі.

У Києві 22 квітня також буде прохолодно: вночі +2 + 5 градусів, в околицях заморозки 0-2 градуси, вдень в середу очікується +11 +12 градусів.

Вітер північно-західний, північний, поривчастий.

В подальшому, у другій половині тижня в столиці потеплішає до +15 +19 градусів.

Також синоптик розповіла, що з четверга, 23 квітня, в Україні почне помітно теплішати. А в суботу, 25 квітня, у більшості областей України, крім півдня, прийдуть дощі.

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