В Україні змінили Кримінально-процесуальний кодекс на час карантину

Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради України, президент Володимир Зеленський підписав законопроект №3276 про зміни в Кримінально-процесуальний кодекс щодо судового контролю на час карантину.

Документом на час дії в країні карантину через епідемію встановлюються особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів українців.

Тепер, у разі неможливості визначити слідчого судді у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду), місцевий суд вносить вмотивовану уявлення про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею для розгляду в інший суд в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або в межах юрисдикції різних апеляційних судів;

Крім того, якщо суддя не може розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (крім клопотання поданого на розгляд до ВАКС), клопотання можуть передати на розгляд іншого судді або голови, або справу може розглянути інший суд;

Також, згідно з новими змінами, судове засідання на досудової та судової стадії кримінального провадження за рішенням суду може проходити в режимі відеоконференції. Однак таке нововведення не расспространяется на розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зазначимо, згідно з даними Нацполиции, карантин посприяла зниженню рівня злочинності. У той же час на 15% зріс рівень шахрайства в Інтернеті. Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшиву продаж засобів захисту.

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